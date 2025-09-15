Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo y su sentida despedida tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo, se pronunció a través de redes sociales tras la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
La sentida dedicatoria que Raúl Ocampo le envió a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

En el capítulo de este lunes 15 de septiembre se vivió una de las eliminaciones más sentidas y emotivas de la temporada, pues tras no lograr convencer al jurado, Valeria Aguilar se convirtió en la décima participante en abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity 2025.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo a la eliminación de Valeria Aguilar de MasteChef Celebrity?

Uno de los participantes que se mostró bastante conmovido tras escuchar la decisión de los jurados, fue Raúl Ocampo, quien recientemente compartió en redes un emotivo mensaje en el que lamentó la salida de quien fue una de sus compañeras más cercanas de competencia.

“¡No Vale! Tu no. Gracias por regalarme tu amistad y momentos que nunca voy a olvidar… te quiero con todo mi corazón zarigueya”, fueron las sentidas palabras que el reconocido actor escribió en la descripción del post que rápidamente desató miles de corazones por parte de los internautas.

Allí, el actual participante de esta décima temporada hizo un recuento de lo que fue esta emotiva despedida luego de un reto en el que él también estaba en riesgo de abandonar la competencia.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo envió emotivo mensaje a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

Por su parte, seguidores de Raúl y del formato, no perdieron la oportunidad para dejar algunos mensajes en los lamentaron la eliminación tan pronta de la antioqueña, además de expresarle todo su cariño.

“Gracias Raúl por cuidarnos a Valeria”, “Valeria, tienes una energía tan bonita que irradias, te vamos a extrañar en el programa”, “Qué falta va a hacer verlos a ustedes tres juntos en la competencia”, escribieron los usuarios al pie de las imágenes.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Así se despidió Raúl Ocampo de Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valeria Aguilar se convirtió en la décima eliminada de MasterChef Celebrity?

Cabe mencionar que, en esta oportunidad los tres jurados no la tuvieron nada fácil, pues fue un reto en el que la gran mayoría presentó inconsistencias en su plato, por lo que tuvieron que tomar la decisión a partir del plato que presentara más errores, siendo el de Valeria el elegido.

De acuerdo con Nicolás de Zubiría, aunque el Volován fue una buena propuesta, no tenía salsa y por el contrario, se sentía bastante seco, equivocación que finalmente la llevó a despedirse del juego por la puerta grande.

Lo más superlike

