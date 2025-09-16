Laura G lanzó inesperada petición a La Toxi Costeña: “¿qué es lo que está pasando?”

Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al reprochar a La Toxi Costeña por no haberla tenido en cuenta como modelo para el video musical lanzó hace poco en las plataformas digitales.

¿Cuál es el video musical de La Toxi Costeña del que Laura González habla?

Luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña dio rienda suelta a su creatividad para lanzar nueva música, pues pasaron pocos días de haber retomado su vida que sorprendió a sus cientos de seguidores con el estreno de su video musical Luto.

El pedido inesperado de Laura G a La Toxi Costeña que pocos esperaban. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la joven cantante anunció públicamente una colaboración musical con la polémica influenciadora Yina Calderón, quien en los últimos años se ha dedicado a la producción de guaracha.

Sin embargo, este video aún no ha sido estrenado, pero ya genera grandes expectativas entre su fanaticada.

¿Qué dijo Laura González al ser ‘excluida’ del video musical de Luto de La Toxi Costeña?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Laura González fue interrogada sobre su posible participación en el video de Luto, tema de La Toxi Costeña. La pregunta causó confusión, pues dicha canción ya había tenido su videoclip meses atrás, y el próximo lanzamiento de la cantante sería junto a Yina Calderón.

Ante esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aclaró la situación con un tono irónico.

"Pero es que La Toxi ya hizo el video. Vaya y dígale que me tiene que contratar para otro video, por favor Toxi, ¿qué es lo que está pasando?", expresó.

El comentario no pasó desapercibido. La Toxi Costeña respondió públicamente asegurando que Laura habría sido perfecta para protagonizar el video de Luto, debido a su polémica historia amorosa. Sin embargo, no la mencionó dentro de los planes de su próxima producción junto a Yina Calderón.

De esa manera, se desconoce si Laura González podría tener su momento protagónico en el próximo lanzamiento musical de La Toxi Costeña que desde ya genera grandes expectativas entre los internautas.