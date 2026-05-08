Yina Calderón estalló tras cruce entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef: esta es la razón

La tensión se apoderó de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia después del cruce que protagonizaron Lina Tejeiro y el jurado Nicolás de Zubiría. En medio de la situación, Yina Calderón no se quedó callada tras ser inesperadamente vinculada por los seguidores del programa con lo ocurrido.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

La cocina de MasterChef Celebrity vivió un momento de tensión durante el reto creativo del pasado domingo 2 de agosto luego de que Lina Tejeiro no ocultara su inconformidad con las críticas que recibió por parte del jurado Nicolás de Zubiría.

Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría tuvieron discusión en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Todo ocurrió mientras la actriz y Gustavo "Tavo" Bernate presentaban su preparación, un aborrajado al que llamaron "Qué más ve". La actriz dejó ver su molestia al escuchar los comentarios del jurado a quien no le habría llamado la atención la inclusión de una piña dentro de su preparación.

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“Estoy de acuerdo porque aquí uno no puede refutar. También, le pusimos queso costeño para darle gusto a Nicolás porque a él no le gusta el dulce. Igual, pensé que todo iba a ser malo, pero a él no le gusta nada”.

El intercambio no pasó desapercibido entre los seguidores del programa, quienes reaccionaron al tenso momento que protagonizaron la participante y el jurado durante la evaluación del reto creativo.

Lina Tejeiro respondió sin filtros a quienes la criticaron por enfrentar a Nicolás de Zubiría (Foto Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón fue vinculada con el cruce entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

Tras horas de este suceso, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la situación protagonizada por Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en donde internautas no solo cuestionaron la actitud de la actriz, sino que la compararon con la que la polémica influenciadora Yina Calderón ha tenido dentro de los realitys en los que ha participado, especialmente el de La casa de los famosos Colombia 2.

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Ante esto, Calderón no dudó en pronunciarse públicamente para defenderse de las comparaciones con la actriz al mencionar que a diferencia de Lina, ella nunca se ha ido en contra de la producción o los jurados.