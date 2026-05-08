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Lina Tejeiro destapó el origen de su rifirrafe con Iván Marín: reveló lo que nunca salió al aire

La actriz aseguró que el origen de su rifirrafe con Iván Marín ocurrió desde el primer día de grabaciones y que el momento que desató todo nunca fue emitido

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro reveló cómo comenzó su pelea con Iván Marín
Lina Tejeiro sorprendió al revelar la escena que habría desatado su conflicto con Iván Marín (Foto Canal RCN)

La tensión entre Lina Tejeiro e Iván Marín continúa dando de qué hablar entre los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia.

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Desde el estreno del programa, los televidentes han sido testigos de varios comentarios e indirectas de la actriz hacia el comediante, lo que despertó todo tipo de especulaciones sobre el origen de su mala relación.

Lina Tejeiro destapó la verdad sobre su pelea con Iván Marín: reveló lo que nunca salió al aire
Lina Tejeiro reveló cómo comenzó su pelea con Iván Marín (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el inicio del conflicto con Iván Marín?

Durante una transmisión en vivo, la actriz explicó que el rifirrafe con Iván Marín no surgió de la nada.

Según contó, el primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia incluyó muchas más escenas de las que finalmente fueron emitidas, pues las largas jornadas de grabación deben resumirse para ajustarse a la duración del programa.

Lina aseguró que Iván Marín hizo un comentario en tono de humor sobre ella que nunca salió al aire. De acuerdo con su relato, el comediante realizó un chiste relacionado con su vida sentimental y sus exparejas, situación que no le cayó bien.

La actriz explicó que, después de escuchar ese comentario, decidió responderle con el mismo tono y que desde ese momento comenzó la dinámica de “montársela” a el humorista.

Sin embargo, afirmó que el público solo ha visto las respuestas que ella ha hecho, mientras que el comentario inicial que dio origen a la situación fue eliminado de la edición del programa.

“El primer día que grabamos el primer capítulo [...] Iván me hizo un comentario al aire, mientras estábamos grabando, que no salió en el primer capítulo y se refirió a mi [...] Hizo un chiste sobre mi y sobre algo de mis parejas [...] y yo dije ya me dio papaya, ya yo sé a quién se la voy a montar. O sea, si tú me la vas a montar a mi, yo te la voy a montar a ti. ¿qué pasó? que eso no salió [...] pero sí salió todo lo que se la he montado a él”

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¿Qué ha dicho Lina Tejeiro sobre Iván Marín durante la competencia?

A lo largo de la temporada, Lina Tejeiro no ha ocultado su opinión sobre el desempeño de Iván Marín en la cocina.

En diferentes episodios ha manifestado que quiere verlo competir completamente solo, pues considera que en varias ocasiones ha logrado avanzar gracias al apoyo de otros participantes durante los retos en pareja o por equipos.

Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló qué pasó realmente con Iván Marín en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro contó qué originó su conflicto con Iván Marín y aseguró que lo eliminaron del programa (Foto Canal RCN)
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