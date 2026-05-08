Karina García habló de la revelación de género de su bebé tras polémico evento de Juliana Calderón

En medio de la polémica que han generado las revelaciones de género en redes sociales durante los últimos días, Karina García habló sobre cómo espera vivir ese momento con su bebé. La creadora de contenido compartió sus planes poco después de la polémica que protagonizó el evento de Juliana Calderón.

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¿Qué dijo Karina García sobre la revelación de género del bebé que espera junto a Kris R?

Luego de la polémica que rodeó la revelación de género de Juliana Calderón, la reconocida influenciadora Karina García reapareció por medio de sus redes sociales con una nueva actualización de su evento.

Karina García y Kris R no han compartido el género del bebé (Fotos por Canal RCN).

La creadora de contenido paisa expresó a través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que los preparativos para la revelación de género de su bebé ya estaban casi listos, pues ha dedicado los últimos días ha este momento especial.

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“Ay, bebés, no se imaginan lo ocupados que andamos con todo el tema de la revelación. O sea, esto ha sido una locura y andamos haciendo otra cosita súper especial. Se dejó venir la revelación de baby K”

Por ahora, Karina García continúa enfocada en los últimos detalles de la celebración. Sin embargo, la expectativa de sus seguidores no deja de crecer, pues muchos quieren conocer cómo transcurrirá el evento tras la reciente controversia que rodeó la revelación de género de Juliana Calderón.

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¿Qué pasó en la revelación de género de Juliana Calderón?

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón, que en principio estaba pensada para ser un momento de celebración, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales por la inesperada reacción de Claudia Calderón.

Cuando se confirmó que Juliana espera una niña, Claudia, quien estaba convencida de que sería un niño, no ocultó su descontento. En medio del evento, la influenciadora reaccionó con molestia y comenzó a destruir parte de la decoración preparada para la celebración.