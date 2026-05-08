Hijo de Karina García le dice adiós su abundante cabello crespo con nuevo look: así luce

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez por el cambio de imagen de su hijo Valentino, quien decidió despedirse, por iniciativa propia, de su característico y abundante cabello crespo para lucir un nuevo look que no pasó desapercibida entre los seguidores de la influenciadora.

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¿Cuál es el nuevo look con el que Valentino, el hijo menor de Karina García, sorprendió en redes?

En las últimas horas Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado anuncio sobre su hijo Valentino que tomó a todos por sorpresa. Pues según comentó la creadora de contenido, el pequeño había tomado la decisión, por iniciativa propia, de quitarse sus característicos rizos y cambiar por un look menos abundante.

Así luce el hijo de Karina García tras decirle adiós a su abundante cabello crespo. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, Karina García no dio detalles de cuál sería el nuevo corte que llevaría su hijo, pero sí dio un adelanto sobre cómo lo lucirá en los días previos a esta impactante decisión para su vida.

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Pues según se aprecia en el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el menor se realizó a manos de una profesional unas trenzas en todo el cabello.

La influenciadora paisa fue enfática al mencionar que la decisión fue tomada únicamente por el menor, ya que si por ella fuera no cambiar su actual corte por nada del mundo.

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"Mi niño, por fin le hicimos las trenzas antes de despedirse de sus crespos. Ay, no, me duele el corazoncito. PD: él me pidió quitarse ya el cabello, pero si es por mí, nunca se los quitaría"

¿Cómo reaccionaron los fans de Karina García al cambio de look de su hijo Valentino?

Ahora solo queda esperar para conocer el resultado final del cambio de imagen de Valentino, una decisión que, aunque tomó por sorpresa a Karina García, también despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes ya quieren ver cómo lucirá el pequeño sin sus característicos rizos.

Entre los comentarios que dejaron los internautas se leyeron mensajes como: "¡Nooo! Esos crespitos eran hermosos", "Si él quiso cambiar de look, hay que respetar su decisión", "Seguro se va a ver igual de lindo con cualquier corte", "Karina, entiendo tu dolor, esos rizos eran divinos".