Yina Calderón es cuestionada por baile que muchos compararon con sus críticas: así se mostró

Yina Calderón sorprendió tras aparecer bailando con movimientos que llamaron rápidamente la atención de sus millones de seguidores y generaron cientos de comparaciones.

¿Por qué el baile de Yina Calderón desató una ola de comentarios?

A través de una de sus cuentas personales de Instagram, la empresaria de fajas se mostró realizando un baile de forma expresiva, en el que luce un traje negro con brillos y deja ver su silueta.

“Para la calle un ratico”, fue el mensaje que utilizó para acompañar su video, el cual rápidamente generó división de opiniones entre los usuarios.

Como era de esperarse, el video de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 se llenó de corazones y elogios por parte de su fanaticada y de algunos famosos, como la influencer Brenda Zambrano, quien no dudó en comentar que se veía “fabulosa”.

Más allá del momento que quería reflejar Yina Calderón, los comentarios negativos también fueron protagonistas en la publicación de la influencer.

¿Por qué el baile de Yina Calderón recibió críticas?

Cabe recordar que la empresaria, desde que alcanzó la fama, ha recibido comentarios relacionados con su aspecto físico y siempre ha estado en el ojo del huracán con las polémicas que ha protagonizado, además de las opiniones que ha expresado sobre otros influencers.

En esta ocasión no fue la excepción con comentarios negativos y tono burlesco sobre su aspecto físico y su cuerpo.

Asimismo, recibió comparaciones y críticas, pues muchos señalaron que hace lo mismo que suele cuestionar en otros:

“Después está criticando cómo se viste una amiguita” y “te ves económica”, fueron algunos de los comentarios relacionados incluso con la modelo paisa, Karina García.

También le recordaron a Asaf Torres, con quien la empresaria colombiana tuvo una corta relación recientemente, a través de comentarios en los que le decían: “Quiere pasar de villana a s3xy!”, luego de ese episodio con el creador de contenido.

Por supuesto, también hubo muchos internautas que defendieron a la empresaria con comentarios en los que señalaban que no se debía opinar sobre los cuerpos ajenos.

Lo cierto es que Yina Calderón, en distintas ocasiones, ha expresado que a esas opiniones no les presta atención.