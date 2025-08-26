Yina Calderón enseñó, por primera vez, sus entrenamientos de boxeo: lanzó pulla a Valdiri

Yina Calderón compartió por primera vez un vistazo a sus entrenamientos de boxeo, llamando la atención no solo por su avance en el ring, sino también por la pulla que habría lanzado a Andrea Valdiri, su contrincante en el Stream Fighters 4 de Westcol.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre sus entrenamientos de boxeo?

Luego de que en redes sociales se viralizara un corto audiovisual en el que se le veía entrenando para su enfrentamiento con Andrea Valdiri en el ring, Yina Calderón decidió hablar de primera mano sobre lo que ha estado haciendo en el último mes.

Por primera vez, Yina Calderón enseñó su rutina de boxeo. (Foto Canal RCN).

Y es que, aunque la joven empresaria no ha compartido muchos detalles sobre su preparación para este evento, decidió hablar y enseñar por primera vez cómo ha avanzado en su técnica.

Según comentó, desde hace un mes ha estado juiciosa en sus entrenamientos de la mano de profesionales que le han ayudado a pulir su técnica. Así mismo aseguró que ella no era irresponsable, pues sabía que debía prepararse para un evento de esta magnitud, especialmente por respeto a su contrincante.

"Yo no voy a ser tan irresponsable de irme a subir a un ring sin haber entrenado, por respeto al evento, por respeto a mis seguidores, por respeto a la gente que está apostando, incluso por respeto a mi rival”

¿Yina Calderón lanzó pulla a Andrea Valdiri?

Así mismo, sin nombrar directamente a Andrea Valdiri, la polémica influenciadora manifestó que, aunque ella no era de mostrar su avance en redes sociales como lo hacían ciertas personas, aseguró que sí se estaba preparando y que podría dar sorpresas el día del enfrentamiento definitivo.

Yina Calderón compartió sus entrenamientos de boxeo. (Foto Canal RCN).

Así mismo, Calderón argumentó que quería mantener sus entrenamientos ocultos, porque en este tipo de eventualidades le gustaba manejar un perfil bajo.

"Ya he logrado captar muchas cosas. No voy a ir a un enfrentamiento sin prepararme, solamente que no quería contarles, ni mostrarles, porque manejo un perfil tranquilo (…) pero ustedes tranquilos, que el que menos corre vuela”