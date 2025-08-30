Yina Calderón desmintió su participación en La casa de los famosos All-Stars

Yina Calderón volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de revelar que no existía un contrato de por medio que confirmara su participación en La casa de los famosos All-Stars, pese a afirmarlo en repetidas ocasiones.

¿Yina Calderón participará en La casa de los famosos All-Stars?

Vale la pena recordar que poco después de que Yina Calderón fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, Javier Ceriani, presentador argentino, anunció por medio de sus redes sociales que supuestamente la polémica influenciadora había logrado cautivar a los productores de All-Stars y que su participación en la próxima temporada sería un hecho.

Yina Calderón destapa la verdad tras rumores de All-Stars. (Foto Canal RCN).

Así mismo, los familiares de Calderón celebraron la noticia por medio de sus redes sociales, felicitando así a la influenciadora por este supuesto gran logro.

Ahora bien, aunque Yina Calderón ya se había referido al tema al desmentir que esto no era cierto, ya que todo estaba en negociaciones y no se había concretado nada, la influenciadora mencionó durante la rueda de prensa de Stream Fighters 4 que tenía que cuidar su rostro, ya que iba a participar en dicho reality en enero, avivando una vez más los rumores sobre su participación en él.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su participación en La casa de los famosos All-Stars?

En una reciente entrevista con la periodista y productora Miss Analía, la polémica influenciadora Yina Calderón habló nuevamente sobre su supuesta participación en La casa de los famosos All-Stars, reality que iniciará sus grabaciones a inicios del 2026 y que reúne a varias celebridades de diferentes países.

Yina Calderón aclara si hará parte de La casa de los famosos All-Stars. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido mencionó que, aunque sí había enviado su casting para que la tuvieran en cuenta en la próxima temporada aún no había recibido respuesta. Así mismo reveló que realizaría casting para el programa ‘bailando con las estrellas’, pese a no tener experiencia en esto.

“Mi meta aún no está firmada, no tengo el contrato firmado, pero ahí estamos en negociaciones. Yo ya mandé mi casting, mandé mi propuesta, pero para ellos soy una desconocida”

Con esto, Yina Calderón dejó claro que, aunque su nombre suena con fuerza en redes sociales, su participación en La casa de los famosos All-Stars aún no está confirmada.