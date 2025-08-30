Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA recrea a Karina García en embarazo con Altafulla y sus hijos: así lucirían en familia

La IA se ingenió una fotografía en la que Karina García tiene pancita. "La familia feliz", escribieron los internautas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Karina, Isabella, Valentino
IA recrea a Karina en embarazo con Altafulla y sus hijos | Foto del Canal RCN.

Karina García es de las influenciadoras que luego de participar en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, ganó mayor reconocimiento digital. Junto a ella, el ganador del reality en vivo, el cantante Andrés Altafulla, forman una de las parejas más sonadas del año.

¿Cómo va la relación de novios entre Karina García y Andrés Altafulla?

Hace poco, se había esparcido el rumor de que Karina y Altafulla habían terminado, pero luego eso se esfumó cuando la pareja apareció muy acaramelada en distintos videos.

Lo que en realidad sucedió es que la modelo y el artista tienen proyectos individuales, así que eso hace que no puedan permanecer todo el tiempo juntos. Además, también comenzó a resonar la posibilidad de que la influencer paisa estuviese en embarazo, lo que también resultó siendo un rumor.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla siguen siendo pareja | Foto de Buen día, Colombia.

Sin embargo, Valentino, el hijo menor de Karina García, apareció en una transmisión en vivo en la que le pidió a su mamá un hermanito. A partir de ello, los internautas y seguidores sugirieron que la modelo podía concebir un bebé con Altafulla.

Como las plataformas digitales hoy en día son tan creativas, la IA recreó una fotografía de la familia feliz en donde se encuentra Karina aparentemente con panza de embarazada, acompañada de Altafulla y sus dos hijos Isabella y Valentino.

Karina García
Karina García y sus hijos | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se vería Karina García en embarazo junto a Altafulla y sus hijos?, según la IA.

"La familia feliz", así catalogaron varios usuarios a la fotografía creada por IA que es viral en las redes sociales. De hecho, también escribieron que la familia se habría crecido.

En la instantánea, Karina García se ve feliz con su mano en la pancita, mientras que, Altafulla sonríe con Valentino de oreja a oreja e Isabella está más seria.

Los internautas se sorprendieron con el resultado de la foto, de modo que comentaron la publicación que se encuentra en Facebook de manera masiva. En ese sentido, se interpretan mensajes como: "Muy lindo sería un karyfullita", "¿Por qué no?, la que puede, puede, y la que no que soporte", "La gente sí que está desocupada", entre otros.

Cabe decir que, por ahora, Karina ha dicho que en sus planes no está quedar de nuevo en embarazo.

