Yina Calderón desata polémica: ahora quiere enfrentarse con La Jesuu

El mundo digital vuelve a encenderse con un nuevo episodio entre Yina Calderón y La Jesuu, dos de las figuras más polémicas que dejó La casa de los famosos Colombia 2025.

Artículos relacionados Georgina Rodríguez ¿Qué come Georgina Rodríguez en un día de entreno? Así es su plan alimenticio más comentado

¿Qué detonó el enfrentamiento entre Yina y La Jesuu?

Aunque la expectativa inicial giraba en torno al combate confirmado entre Yina y Andrea Valdiri, en el evento ‘Stream Fighters 4’, fue la propia DJ quien sorprendió al revelar que también busca enfrentar a su excompañera de reality.

La tensión entre ambas no es nueva, pues durante su paso por el programa, las diferencias se hicieron evidentes y desde entonces, se han multiplicado los mensajes y acusaciones de ambas en redes sociales.

Ahora Yina aseguró a través de una historia en redes sociales, que, aunque no se verán como tal en el ring, está decidida a confrontarla en uno de los espacios del mismo evento por las declaraciones que ha hecho sobre ella en los últimos meses.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Cómo reaccionó La Jesuu ante las palabras de Calderón?

La Jesuu no tardó en responder, y luego de que el video de Yina se compartiera desde diferentes cuentas de seguidores, reposteó la historia en su propia cuenta avivando aún más la polémica.

Su reacción generó una ola de comentarios y reacciones que dejan en evidencia la expectativa de los usuarios por ver un nuevo capítulo de rivalidad entre ambas.

Yina Calderón sorprendió al mencionar a La Jesuu en medio de la polémica. Foto Canal RCN

Para muchos, el enfrentamiento entre las dos creadoras de contenido supera incluso el interés por la pelea oficial por su reflejo durante ell reality y el alcance que ha tenido en redes sociales.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

¿Qué opinan los seguidores sobre esta doble confrontación?

El anuncio de Yina Calderón de buscar una confrontación directa con La Jesuu, ha provocado una lluvia de reacciones, mientras unos consideran que se trata de una estrategia, otros opinan que la rivalidad es real y que inevitablemente terminará en un encuentro público.

Yina Calderón se sinceró sobre su pelea de boxeo con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

Con este panorama el 18 de octubre no solo marcará la esperada pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, sino que también abrirá la puerta a un capítulo paralelo de su tensión con La Jesuu, que promete mantener a sus seguidores atentos a cada movimiento.