Alejandro Fernández anuncia regreso después de un quebranto de salud "¡Pues agárrense, ya nos vemos!"

Después de varios días de incertidumbre sobre su estado físico, Alejandro Fernández confirmó que está listo para retomar su agenda artística, pues se había visto obligado a suspenderla por su estado de salud.

¿Cómo fue el proceso de cuidados de Alejandro Fernández?

El cantante mexicano conocido como El Potrillo, se vio obligado a pausar su gira internacional debido a un cuadro de salmonelosis, lo que lo llevó a cancelar presentaciones en ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, tras un periodo de reposo y estricta supervisión médica, el artista reaparece con energías renovadas y dispuesto a celebrar una de las fechas más importantes del calendario mexicano.

Alejandro se mantuvo en casa siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas, y aunque el diagnóstico generó preocupación entre sus seguidores, el intérprete aprovechó esos días para estar en compañía de su familia.

¿Cómo logró Alejandro Fernández levantarse nuevamente de su estado crítico de salud?

Entre los momentos más emotivos de este tiempo se destacó la visita de su nieta Cayetana quien logró hacerlo sonreír y pasar un rato de recarga emocional junto a ella.

Alejandro Fernández estará en Colombia a finales de octubre y principios de noviembre. (Foto: AFP/ Javier Torres)

La cercanía con sus seres queridos fue clave en este proceso, pues además del descanso físico, se convirtió en un impulso que lo llevó a mantenerse optimista. Finalmente, después de varios días de cuidados, los médicos le dieron luz verde para volver a trabajar, noticia que él mismo compartió en un video difundido en sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde será su regreso de Alejandro Fernández a los escenarios?

El anuncio llegó con gran expectativa, ya que el intérprete confirmó que retomará su gira De Rey a Rey este fin de semana y adelantó que el espectáculo será inolvidable con su tradicional concierto en Las Vegas el 15 de septiembre, donde año tras año celebra el Grito de Independencia.

Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. (Foto de AFP)

La confirmación de su recuperación fue recibida con entusiasmo en redes sociales y decenas de comentarios resaltaron el alivio de saber que el artista está nuevamente en condiciones de trabajar.

Además, demuestra que su pasión por la música sigue intacta y que está dispuesto a seguir escribiendo capítulos memorables en su carrera y en la vida de sus seguidores.