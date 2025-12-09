Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Fernández anuncia regreso después de un quebranto de salud "¡Pues agárrense, ya nos vemos!"

Tras días de preocupación, Alejandro Fernández anunció que vuelve a los escenarios luego de superar un cuadro de salmonelosis.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional.
¡Buenas noticias! Alejandro Fernández confirmó su regreso a los escenarios tras superar sus problemas de salud. Foto AFP/JAVIER TORRES

Después de varios días de incertidumbre sobre su estado físico, Alejandro Fernández confirmó que está listo para retomar su agenda artística, pues se había visto obligado a suspenderla por su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el proceso de cuidados de Alejandro Fernández?

El cantante mexicano conocido como El Potrillo, se vio obligado a pausar su gira internacional debido a un cuadro de salmonelosis, lo que lo llevó a cancelar presentaciones en ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, tras un periodo de reposo y estricta supervisión médica, el artista reaparece con energías renovadas y dispuesto a celebrar una de las fechas más importantes del calendario mexicano.

Alejandro se mantuvo en casa siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas, y aunque el diagnóstico generó preocupación entre sus seguidores, el intérprete aprovechó esos días para estar en compañía de su familia.

Artículos relacionados

¿Cómo logró Alejandro Fernández levantarse nuevamente de su estado crítico de salud?

Entre los momentos más emotivos de este tiempo se destacó la visita de su nieta Cayetana quien logró hacerlo sonreír y pasar un rato de recarga emocional junto a ella.

Alejandro Fernández en el concierto del 62º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar
Alejandro Fernández estará en Colombia a finales de octubre y principios de noviembre. (Foto: AFP/ Javier Torres)

La cercanía con sus seres queridos fue clave en este proceso, pues además del descanso físico, se convirtió en un impulso que lo llevó a mantenerse optimista. Finalmente, después de varios días de cuidados, los médicos le dieron luz verde para volver a trabajar, noticia que él mismo compartió en un video difundido en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuándo y dónde será su regreso de Alejandro Fernández a los escenarios?

El anuncio llegó con gran expectativa, ya que el intérprete confirmó que retomará su gira De Rey a Rey este fin de semana y adelantó que el espectáculo será inolvidable con su tradicional concierto en Las Vegas el 15 de septiembre, donde año tras año celebra el Grito de Independencia.

Alejandro Fernández durante un concierto en Miami en su gira por EE.UU.
Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. (Foto de AFP)

La confirmación de su recuperación fue recibida con entusiasmo en redes sociales y decenas de comentarios resaltaron el alivio de saber que el artista está nuevamente en condiciones de trabajar.

Además, demuestra que su pasión por la música sigue intacta y que está dispuesto a seguir escribiendo capítulos memorables en su carrera y en la vida de sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá"

Aida Victoria Merlano se las ingenió en buscar una técnica para que su bebé diga primero "mamá" antes que "papá".

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en presentación de "Sin Querer Queriendo, Memorias" Talento internacional

Florinda Meza rompe el silencio: “No hubo infidelidad con Chespirito”

Florinda Meza habló tras el estreno de la bioserie de Chespirito y negó haber causado la separación de Roberto Gómez Bolaños y su familia.

Yeferson Cossio en Singapur Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló incómodo momento que vivió con mujer en Asia: "Me siento sucio"

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al contarles la fuerte situación que vivió con una mujer en su viaje a Asia.

Lo más superlike

Llega la edición 77 de los Premios Emmy 2025 Premios Emmy

Premios Emmy 2025: lista completa de nominados, fecha, hora y transmisión en vivo

La edición 77 de los Premios Emmy 2025 reúne a lo mejor de la televisión mundial con una amplia lista de nominados destacados.

Beéle en Colombia Talento nacional

Beéle rompe récord en Colombia y abre nueva fecha en Bogotá: ¿Cuándo comprar las boletas?

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad