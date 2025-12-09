Miss Amazonas aprovecha el tiempo y se pone a aprender pasarela: "Yo nunca pierdo" | VIDEO

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Amazonas aprovecha el tiempo y se pone a aprender pasarela: "Yo nunca pierdo"

Rebeca Castillo no solo fue palabras, sino que sus acciones ya son reales y generó opiniones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Rebeca Castillo
Miss Amazonas aprovecha el tiempo y se pone a aprender pasarela | Foto del Canal RCN.

Tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality, Rebeca Castillo, quien representaba a Amazonas en la producción del Canal RCN, las opiniones no cesan.

Lo anterior porque Rebeca dividió las opiniones desde el primer capítulo del reality, pues no estaba del todo preparada para este formato.

¿Qué dijo Rebeca Castillo cuando renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

En su renuncia, la joven de 19 años indicó que se iba agradecida por la oportunidad, pero que este no era su momento. Sin embargo, luego apareció diciendo que no estaba de acuerdo con los estándares de belleza.

Independientemente de lo que sea, lo cierto es que aunque Rebeca ya no está en la competencia, llama la atención por su personalidad debido a que había dicho que se iba a preparar y en cuatro años volverá a presentarse a Miss Universe Colombia.

Rebeca Castillo
Rebeca Castillo renunció a Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Miss Amazonas comenzó a prepararse tras renunciar?

La joven que era Miss Amazonas mostró que no es solo palabras, sino que sus acciones ya cobran fruto. Esto porque se empezó a esparcir un video en el que Castillo está aprendiendo de pasarela.

"Miss Amazonas preparándose fuerte para volver con toda", se lee en la descripción del clip.

Efectivamente, la exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, aparece luciendo diferentes looks, sonriendo y desfilando frente a la cámara.

"Yo nunca pierdo", también se lee en el video junto a un emoji de un pico.

¿Qué opiniones hay sobre Rebeca Castillo?

Por obvias razones, como Miss Amazonas fue tendencia digital mientras estuvo en el reality, las interacciones se llevaron el protagonismo en el contenido de pasarela, así que las opiniones de los internautas hicieron eco.

Por ejemplo, muchos aplaudieron la autoestima de la joven, quien pese a las críticas se levantó y está aprovechando la oportunidad después de darse a conocer en la pantalla nacional, teniendo en cuenta que anhela convertirse en influencer.

Rebeca Castillo
La última foto de Rebeca Castillo antes de renunciar | Foto del Canal RCN.

Asimismo, se interpretan mensajes como: "Ese rostro me transmite seguridad, inteligencia y muchas ganas de salir adelante", "Tiemblen las demás" y "Rebeca, me identifico contigo".

