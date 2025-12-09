¿Qué come Georgina Rodríguez en un día de entreno? Así es su plan alimenticio más comentado

Georgina Rodríguez, la modelo y empresaria volvió a generar conversación en redes sociales tras mostrar qué alimentos formaron parte de uno de sus días de entrenamiento.

¿Qué incluye la dieta de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo?

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 70 millones de seguidores, compartió imágenes de su rutina acompañadas de fotografías de algunos platos que eligió tras ejercitarse.

La dieta de Georgina Rodríguez para entrenar (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

El contenido llamó la atención porque en él aparecen opciones cargadas de proteínas, como huevos a la plancha, filetes de ternera y salchichas, servidos con arroz.

Una combinación que, aunque contundente, responde a la intención de reponer energía después de una sesión de actividad física.

La relación de Georgina con la comida no es un tema nuevo. Gracias a su reality en Netflix Soy Georgina, se conocieron sus preferencias por productos ibéricos y su gusto por cocinar, recordando aquella receta de tortilla de papa que se volvió viral.

Sus publicaciones suelen mostrar no solo su lujosa vida, sino también la manera en que equilibra el ejercicio con la alimentación.

¿Por qué genera interés la dieta de Georgina Rodríguez?

Además del plato de carnes y arroz, la influencer compartió otra opción mucho más ligera que generó comentarios positivos: fresas acompañadas de queso cottage o requesón y semillas como chía o amapola.

Los especialistas en nutrición suelen recomendar moderar el consumo de carnes rojas y procesadas, y dar preferencia a proteínas más magras.

Sin duda, el plan de Georgina mostró un contraste entre un plato fuerte y otro más saludable, lo que podría indicar que no se limita a un solo tipo de dieta, sino que adapta su alimentación según el momento del día y sus entrenamientos.

Georgina Rodríguez revela su dieta en un día de entreno (Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP)

El interés que despiertan estas publicaciones está relacionado con la influencia que tiene en millones de seguidores.

Recientemente, Georgina deslumbró en la conmemoración tras el 11 de septiembre en Nueva York. Para la ocasión, posó sobre el puente de Brooklyn vestida con un conjunto beige, antes de asistir a una gala benéfica junto a Salma Hayek y Lauren Bezzos. El tono neutro potenció su elegancia mientras destacaba en el entorno urbano neoyorquino.