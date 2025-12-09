Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla presume su nuevo diseño de sonrisa y lo comparan con el de Karina, así quedó

Altafulla dejó ver que está estrenando dientes y los internautas reaccionaron a su nuevo aspecto.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla
Altafulla presume su nuevo diseño de sonrisa y lo comparan con el de Karina | Foto del Canal RCN.

El cantante barranquillero Altafulla apareció en un video en el que mostró su nuevo diseño de sonrisa, el cual tenía a la expectativa a muchos después de que su novia, Karina García, también se hizo un cambio de carillas y causó diversas opiniones.

¿Por qué comparan el diseño de sonrisa de Karina García con el de Altafulla?

Altafulla quiso estrenar sonrisa, así que se fue donde su médico de confianza para hacerlo realidad. No obstante, antes de eso, Karina García también estaba haciendo lo mismo.

Resulta que aunque Karina salió en redes sociales a defenderse y decir que a ella le había gustado el resultado de sus dientes, una buena parte de los internautas le pidió a la modelo paisa que volviera a su sonrisa de antes porque la que ahora tiene es muy grande.

A partir de ello, comenzaron las dudas con Andrés Altafulla, ya que no se sabía si el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 se iba a poner el diseño igual al de su compañera sentimental.

Altafulla, Karina García
Karina García recibió críticas por sus nuevos dientes | Foto del Canal RCN.

La espera terminó, ya que el artista de la costa mostró sus nuevos dientes y, además, le incluyó una decoración a uno de sus colmillos.

¿Cómo es el nuevo diseño de sonrisa de Andrés Altafulla?

A diferencia de Karina García, el cantante barranquillero recibió halagos por los dientes que estrenó. Sumado a esto, reveló que se puso un diamante en un colmillo y lo mostró.

Mientras se acostumbra a las nuevas carillas, Altafulla indicó que se le dificultaba un poco hablar, pero quedó satisfecho con el resultado odontológico. Además, aprovechó para hacer reír a los usuarios digitales.

Altafulla
Altafulla estrenó dientes con diamante incluido | Foto de Buen día, Colombia.

"Estoy hablando así hoy, pero no importa, es que como tengo los dientes nuevos no me he acomodado y me pegué un diamante. Como Diomedes, para salir en la portada así", expresó Altafulla.

Se prevé que el diseño de Altafulla es de cerámica, lo que significa que el artista tuvo que hacer una buena inversión de dinero para obtenerlo.

A continuación, el video que muestra a Andrés Altafulla con su nuevo diseño de sonrisa:

