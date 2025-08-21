Yina Calderón desata controversia al hablar de nuevo de Luisa Fernanda W, esto dijo

La empresaria Yina Calderón volvió a arremeter contra la influenciadora Luisa Fernanda W luego de que semanas atrás hubiera criticara su contenido en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W?

Hace algunos días, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló en algunas entrevistas y en redes sociales su opinión sobre la creadora de contenido destacando que su contenido ya no tiene impacto, además de que busca aparentar ser una mujer de la alta sociedad.

¿Yina Calderón volvió a arremeter contra Luisa Fernanda W?

Luego de varias semanas de sus polémicas declaraciones, la influenciadora decidió volver a mencionar a la paisa asegurando que luego de sus críticas Luisa Fernanda W comenzó a crear mejor contenido para sus millones de fanáticos.

"No hay mal que por bien no venga. Desde que yo le dije a Luisa Fernanda W que ya no sirve pa' nada, que no genera nada está haciendo más cosas y sube acá y allá. Muestra las revistas donde sale. Muy bien, me gusta ver la gente activa. Si ven que yo los pongo es a trabajar a que se vuelvan funcionales otra vez", expresó.

Tras su revelación, logró miles de comentarios donde algunos coincidieron con ella, mientras que otros no dudaron en criticarla y defender a Luisa Fernanda W.

¿Luisa Fernanda W ha reaccionado a las críticas de Yina Calderón?

En las primeras declaraciones de Yina Calderón la influenciadora habría reaccionado sin mencionarla asegurando que no suele prestarles atención a comentarios malintencionados.

Ante las más recientes palabras de la empresaria, Luisa Fernanda W no ha hecho mención al respecto.

Por ahora, ambas siguen entreteniendo a sus admiradores con su diverso contenido en redes sociales, cada una con sus respectivos enfoques.

Cabe destacar que, Luisa Fernanda W suele cautivar a sus seguidores con contenido sobre tips de belleza, tutoriales de maquillaje, outfits y parte de su estilo de vida, ahora con su nueva vida en México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos.

Yina Calderón deleita a sus fanáticos con sus polémicas opiniones sobre diferentes situaciones o personalidades de la farándula.