Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón desata controversia al hablar de nuevo de Luisa Fernanda W, esto dijo

Yina Calderón volvió a mencionar a Luisa Fernanda W luego de criticar su contenido en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W
Yina Calderón vuelve a mencionar a Luisa Fernanda W/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón volvió a arremeter contra la influenciadora Luisa Fernanda W luego de que semanas atrás hubiera criticara su contenido en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W?

Hace algunos días, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló en algunas entrevistas y en redes sociales su opinión sobre la creadora de contenido destacando que su contenido ya no tiene impacto, además de que busca aparentar ser una mujer de la alta sociedad.

Yina Calderón contra Luisa Fernanda W

¿Yina Calderón volvió a arremeter contra Luisa Fernanda W?

Luego de varias semanas de sus polémicas declaraciones, la influenciadora decidió volver a mencionar a la paisa asegurando que luego de sus críticas Luisa Fernanda W comenzó a crear mejor contenido para sus millones de fanáticos.

"No hay mal que por bien no venga. Desde que yo le dije a Luisa Fernanda W que ya no sirve pa' nada, que no genera nada está haciendo más cosas y sube acá y allá. Muestra las revistas donde sale. Muy bien, me gusta ver la gente activa. Si ven que yo los pongo es a trabajar a que se vuelvan funcionales otra vez", expresó.

Tras su revelación, logró miles de comentarios donde algunos coincidieron con ella, mientras que otros no dudaron en criticarla y defender a Luisa Fernanda W.

Artículos relacionados

¿Luisa Fernanda W ha reaccionado a las críticas de Yina Calderón?

En las primeras declaraciones de Yina Calderón la influenciadora habría reaccionado sin mencionarla asegurando que no suele prestarles atención a comentarios malintencionados.

Luisa Fernanda W y su polémica con Yina Calderón

Ante las más recientes palabras de la empresaria, Luisa Fernanda W no ha hecho mención al respecto.

Artículos relacionados

Por ahora, ambas siguen entreteniendo a sus admiradores con su diverso contenido en redes sociales, cada una con sus respectivos enfoques.

Cabe destacar que, Luisa Fernanda W suele cautivar a sus seguidores con contenido sobre tips de belleza, tutoriales de maquillaje, outfits y parte de su estilo de vida, ahora con su nueva vida en México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos.

Yina Calderón deleita a sus fanáticos con sus polémicas opiniones sobre diferentes situaciones o personalidades de la farándula.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alicia Machado Talento internacional

Alicia Machado revela detalles de su romance con Ricardo Arjona: “El casado era él, no yo”

Alicia Machado reveló detalles de su relación con Ricardo Arjona, habló de cómo lo vivió en secreto durante ocho años.

Karina García, Laura González Karina García

Karina García rompió el silencio tras supuesto plan perverso de Laura González

Karina García se enteró de las supuestas declaraciones que Laura González hizo en su contra.

La polémica de Laura G que ahora pone a Melissa Gate en el ojo del huracán Melissa Gate

Polémica de Laura G salpicaría a Melissa Gate por esta curiosa razón

Melissa Gate expresó su preocupación tras la reciente polémica de Laura G, ya que podría afectarla a ella.

Lo más superlike

Epa Colombia y otros famosos colombianos que terminaron en la cárcel Epa Colombia

Epa Colombia y otros famosos colombianos que estuvieron en la cárcel alguna vez

Epa Colombia y otros famosos colombianos han vivido momentos tras las rejas, con historias que marcaron sus vidas y carreras.

Cerebro Ciencia

Científicos logran escuchar la voz interna del cerebro, ¿cómo lo hicieron?

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años