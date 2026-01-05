Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón dejó a todos hablando tras revelar un inesperado detalle en casa de Marcela Reyes

Yina Calderón mostró un inesperado detalle en la casa de Marcela Reyes que causó sensación en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón causó sensación al exhibir un detalle del hogar de Marcela Reyes. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón continúa siendo tendencia en Colombia luego de mostrar en redes sociales su encuentro con la DJ colombiana Marcela Reyes, en el que también estuvo presente su mamá, con quien se reconcilió recientemente.

¿Qué reveló Yina Calderón sobre su reencuentro con Marcela Reyes en Medellín?

La empresaria de fajas sorprendió a sus millones de seguidores al compartir que se encontraba en un exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, donde reveló que estaba acompañada de su madre.

Este detalle llamó especialmente la atención, ya que ambas habían estado distanciadas el año pasado debido al romance que sostenía su mamá con un hombre más joven, relación con la que Yina no estaba de acuerdo.

Aunque el reencuentro familiar fue significativo para muchos de sus seguidores, el encuentro con Marcela Reyes también dio de qué hablar en redes sociales.

Yina Calderón causó sensación al exhibir un detalle del hogar de Marcela Reyes. (Foto: Canal RCN)

La relación entre Yina Calderón y la DJ antioqueña ha estado marcada por varios altibajos, por lo que verlas compartiendo nuevamente generó conversación entre los internautas.

En las historias publicadas, Yina mostró que se encontraban compartiendo en un restaurante, donde se les vio tomando licor y disfrutando del momento.

Posteriormente, ambas se dirigieron en la camioneta de la DJ, detalle que la empresaria no dudó en resaltar al mencionar que iban en la “lujosa camioneta de Marcela”.

¿Qué mostró Yina Calderón de la casa de Marcela Reyes que causó sensación en redes?

Más adelante, Yina contó que llegaron a la casa de la DJ colombiana, donde continuaron compartiendo.

En uno de los videos se observa a la mamá de Yina abrazando a la antioqueña y en la que tuvo una reacción inmediata de la empresaria de fajas.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los internautas. Yina Calderón mostró algunos espacios de la casa de Marcela Reyes, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Yina Calderón causó sensación al exhibir un detalle del hogar de Marcela Reyes. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón reveló que se encontraba en el baño de la también influencer y mostró el lugar, el cual estaba repleto de imágenes de Marcela. Fiel a su estilo, reaccionó al enfocar la fotografía más grande diciendo: “Ay no, ay ya Marcela”.

