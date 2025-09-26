Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón cuestionó en vivo a Hassam sobre su infidelidad con su exesposa

Esto se dijeron Yina Calderón y Hassam luego de que la empresaria cuestionara al humorista sobre su infidelidad en pleno en vivo.

Yina Calderón y Hassam
Yina Calderón cuestiona a Hassam sobre su matrimonio/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón sorprendió al humorista Hassam en pleno en vivo al cuestionarlo sobre las razones de su ruptura de su matrimonio con Tatiana Orozco, madre de sus hijas.

¿Qué le preguntó Yina Calderón a Hassam?

La creadora de contenido fue invitada al programa 'Qué hay pa' dañar' del Canal RCN, cuyos panelistas son Valentina Taguado, Hassam y Johanna Velandia.

Yina Calderón sobre Hassam

En medio de su conversación, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia los sorprendió al cuestionar a Hassam sobre si él o su exesposa habrían sido infieles.

¿Cómo reaccionó Hassam tras ser cuestionado por Yina Calderón en vivo?

El humorista detalló que él ha hablado del tema en varias ocasiones, pero para dejar clara la situación explicó que los dos fueron infieles, aunque él fue el primero en traicionar.

Yina Calderón en vivo con Hassam

"Yo la cagu*, lo asumo. Yo necesito que ella emocionalmente esté bien, es la mamá de mis chinas. Siempre he dicho que el matrimonio dura lo que la mujer aguante", dijo.

Tras dicho argumento, Yina Calderón lo contradijo indicando que las mujeres no tendrían por que aguantar nada.

El humorista le aclaró que considera que hombre y mujer deben aprender a soportarse.

Yina Calderón le destacó que hay muchas cosas en un matrimonio que no se pueden tolerar.

En medio de su diálogo, la influenciadora Valentina Taguado intervino destacando que basada en su experiencia con sus padres, hay otros aspectos que también hacen que un matrimonio se termine.

La empresaria indicó que ella tenía información adicional, pero por respeto a Hassam no iba a seguir hablando del tema.

Posteriormente, la interrogaron a ella sobre si es verdad que le gusta el streamer Westcol, a lo que ella señaló que no es así, pero sí lo usado para ganar seguidores y tener una mayor audiencia y visibilidad.

Destacó que, lo admira bastante, pero que no es su tipo de hombre pese al shippeo que han hecho de ellos.

Ambos se verán por segunda vez este sábado 26 de septiembre para un transmisión en vivo sobre el 'Stream Fighters 4'.

 

 

