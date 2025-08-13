Yina Calderón comparte escena que pocos recuerdan: “Yo en mis años actorales” | VIDEO

Mucho antes de convertirse en una figura constante en redes sociales, Yina Calderón ya se ganaba la atención del público en programas de televisión. Su primera gran oportunidad llegó con Protagonistas de Novela, donde, a pesar de su salida anticipada en 2013, dejó huella por su personalidad directa, momentos icónicos y talento frente a las cámaras.

¿Qué marcó el paso de Yina Calderón por Protagonistas?

Su estadía en el reality no solo estuvo llena de retos actorales, sino también de instantes que quedaron grabados en la memoria de los televidentes. Entre ellos, un inesperado beso con Maluma durante una visita del cantante al programa, y las tensiones que llevaron a su expulsión, hecho que paradójicamente impulsó su popularidad en la farándula nacional.

¿Cómo llegó Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia?

Tras ese capítulo, su camino mediático no se detuvo. Con el tiempo, Yina Calderón volvió a estar bajo los reflectores gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia, donde nuevamente mostró su carácter fuerte y su capacidad para generar conversación en redes. Allí, conquistó a una nueva generación de seguidores que no la conocía de su etapa anterior en televisión.

¿Qué reveló Yina Calderón en su más reciente publicación?

El 13 de agosto, Yina sorprendió a sus fans al compartir en Instagram un fragmento de una escena que grabó hace algunos años, junto al actor Carlos Torres. En el video su talento en pantalla, lo que llevó a muchos a recordar su potencial en la actuación. Los comentarios no se hicieron esperar: cientos de seguidores expresaron su deseo de volver a verla en producciones nacionales.

¿Cuál es el próximo paso de Yina Calderón en la actuación?

Aunque por ahora no ha confirmado nuevos proyectos en televisión, la respuesta positiva a su publicación abre la puerta a posibles ofertas. Para sus seguidores, el clip no solo fue un viaje al pasado, sino una muestra de que Yina Calderón puede brillar más allá de su faceta empresarial y de creadora de contenido.

En definitiva, su carrera es un recordatorio de que las oportunidades pueden renacer en cualquier momento, y que el talento, cuando es auténtico, siempre encuentra la forma de volver al escenario.