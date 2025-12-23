Yina Calderón compara a sus hermanas con las Kardashian: ¿Quién es Kim y quién es Kylie?

En diferentes publicaciones y comentarios en redes sociales, Yina Calderón ha reiterado que ella y sus hermanas Juliana, Leonela y Claudia se consideran las “Kardashian colombianas”. Esta vez, la influencer fue más específica y explicó quién es quién dentro de esa comparación.

¿Qué comparación hace Yina Calderón con la familia Kardashian?

Según ha contado la propia Yina Calderón, la comparación surge por la forma en la que ella y sus hermanas muestran su día a día en redes sociales. Al igual que el clan estadounidense, las Calderón usan plataformas como Instagram y TikTok para compartir discusiones familiares, viajes, celebraciones y proyectos laborales.

Además, Las Kardashians destacan por su elegancia y glamour por donde quiera que vayan, aspecto que, según Yina, es característico de su familia. La influencer ha destacado varias veces sus similitudes con las modelos estadounidenses, negando cualquier tipo de contradicción e invitando “al que no le guste, que se vaya”.

Yina Calderón compara a sus hermanas sobre Las Kardashian / (Foto del Canal RCN y AFP)

Yina no se molesta con la comparación; al contrario, ha llegado a referirse a su familia como la "Dinastía Kardashian". En varias ocasiones ha mencionado que, al igual que la familia de influencers, más que un equipo, son “mejores amigas”

¿Por qué Yina Calderón dice que sus hermanas son las Kardashian colombianas?

Otro punto que Yina ha destacado es el modelo de trabajo familiar. Cada una de las hermanas lidera o apoya emprendimientos propios, pero suelen aparecer juntas cuando una de ellas se vuelve tendencia.

Yina Calderón dice que sus hermanas son las Kardashian colombianas / (Foto del Canal RCN)

Yina impulsa su marca de fajas, Juliana está al frente de un negocio capilar, mientras que Leonela y Claudia participan como apoyo administrativo y legal. Este trabajo en equipo, sumado a las polémicas que surgen en redes sociales, ha hecho que se definan como las “Kardashian colombianas”.

¿Cómo se comparan las hermanas de Yina Calderón y las Kardashian?

En una de sus historias de Instagram, la conversación se escaló a un nuevo punto de comparación. A través de un video, Yina decidió revelar quién sería quién dentro de esa comparación.

La influencer aseguró que ella se identifica con Kim Kardashian. Sobre sus hermanas, detalló que Leonela sería Kendall, Claudia ocuparía el lugar de Khloé y Juliana se asemejaría a Kylie.

Los seguidores han reaccionado con múltiples comentarios, muchos de ellos en tono de burla. Afirman que no existe una similitud real entre ambas familias y que la comparación se ubica dentro contexto colombiano en el que “soñar despierto no cuesta nada”.