Yina Calderón aseguró que Westcol le debe 30 millones de pesos: así le exigió que le pague

Yina Calderón hizo reveladora confesión sobre Westcol y su participación en Stream Fighters 4.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón contra Westcol
Yina Calderón aseguró que Westcol le debe dinero/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles fanáticos que el streamer Westcol le debe dinero sobre su participación en Stream Fighters 4.

¿Westcol le debe dinero a Yina Calderón?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en su programa 'Escándalo TV', donde aseguró que el paisa le debe dinero por su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Yina Calderón contra Westcol

"Espero que se me haga el resto del pago, que aún se me debe porque todavía me debe 30 milloncitos , espero que me lo vayan a hacer porque me costó la pel*a", dijo.

¿Yina Calderón tomará acciones legales contra Westcol?

Asimismo, aclaró si tomará acciones legales en contra del streamer tras afirmar que el joven incitó a que los asistentes a internautas que estaban conectados al evento de boxeo se fueran en su contra luego de sus polémicas palabras hacia ella tras su inesperada renuncia en el ring segundos después de empezar su combate contra la barranquillera.

Westcol le debe dinero a Yina Calderón

"Yo no voy a tomar represarias contra Westcol o demandas y eso por incitar al odi* o al ataque femenino, no pasa nada, en realidad yo te entiendo, pero sí pido que se me haga el pago de la platica que me estás adeudando", agregó.

Cabe destacar que, Westcol tildó a Yina Calderón de "asquerosa", de no tener valores, honor, ni respeto; además de no haber sido una buena contrincante para Andrea Valdiri, quien se preparó por meses para dicho enfrentamiento. También indicó que Yina Calderón no representa a Colombia.

Tras su revelación, logró miles de reacciones, donde muchos le reprocharon haber pedido dicho dinero cuando para ellos incumplió y no respetó el evento ni al público, mientras que otros destacaron que Westcol sí debería pagarle, pues Yina Calderón fue clave para el éxito de Stream Fighters 4.

Luego de las declaraciones ofrecidas por Yina Calderón, el joven no se ha pronunciado, por lo que, sus fanáticos en redes sociales están a la expectativa de lo que pueda decir sobre la petición del dinero que le debe pese a su polémica participación en Stream Fighters 4.

