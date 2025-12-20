Yina Calderón arremetió sin filtro contra Yaya Muñoz en pleno en vivo: "ella es forzada"

N

uevamente, Yina Calderón causó revuelo en las redes sociales, tras lanzar su opinión sin filtro sobre Yaya Muñoz, a quien catalogó como "la envidiosa del año" durante una de sus más recientes transmisiones de su programa de entretenimiento.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Yaya Muñoz?

Y es que, en medio del en vivo, la polémica creadora de contenido colombiana, no se quedó con nada y generó controversia al referirse a Yaya de manera negativa, declaraciones que dividió opiniones entre los internautas.

"La envidiosa del año, es que ella está muy forzada, por eso es que no compacta con la gente porque ella no es así, ella está forzando ser polémica cuando su personalidad no es así", señaló Calderón.

¿Cuál fue la pulla que Yina Calderón Lanzó contra Yaya Muñoz?

Así mismo, la empresaria de fajas insistió en que, a su criterio, cuando algo en la vida de cada persona no es natural, definitivamente no es posible conectar con la gente, situación que a su parecer, aplica para Muñoz.

Yina Calderón arremetió contra Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

El comentario de Yina en contra de quien fue su compañera en el reality de convivencia, surge, en parte, como respuesta a la participación de Yaya como panelista del podcast 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, un formato en el que junto a otras personas, abordan temas polémicos del mundo del entretenimiento.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la pulla que recibió de Yina Calderón?

Allí, la exparticipante de la segunda temporada, interviene para expresar su punto de vista frente a situaciones puntuales, sin embargo, en la opinión de Yina, ella no logra conectar con el público.

Pese a lo dicho por la opita, hasta el momento no se ha pronunciado Yaya para defenderse de los comentarios, por lo que muchos esperan saber si habrá una respuesta de su parte o si simplemente dejará pasar la situación.

Yina Calderón lanzó comentarios contra Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Entretanto, los internautas han hecho de las suyas y han dejado ver sus opiniones, algunos a favor de Calderón, y otros, en completo desacuerdo con sus palabras. " Yina tiene razón y soporten", "Yaya es mejor que tú", "Y lo dijo", " Yina se cree la más la única que conecta con la gente", " En esta te banco y te doy la razón", escribieron.