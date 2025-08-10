Yina Calderón arremetió sin filtro contra Emiro Navarro: "marrano"

El rifirrafe entre Yina Calderóny Emiro Navarrocontinúa, pues lo que inició con unas declaraciones en redes sociales, terminó escalándose, pues recientemente la creadora de contenido arremetió nuevamente contra su excompañero en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Emiro Navarro?

En medio de la trasmisión de su programa ‘Escándalo TV’, Yina Calderón no perdió la oportunidad para irse en contra de Emiro Navarro y, y llevar a la conversación varios temas no solo de su participación en la casa, sino también de la actualidad.

“La rabia de Emiro es porque yo dije que él era un conveniente, porque eres amiga de una, pero le coqueteas a la otra, nunca te nominé porque quería que llegaras limpio a la placa, a pesar de que yo sabía que eras un tibio, a pesar de que la toxica daba todo por ti y tú nunca nada por ella”, fueron las contundentes palabras de la exparticipante del reality de convivencia.

Así mismo, Calderón le pidió a Navarro que no se refiera en lo absoluto a su programa, pues en caso de que quiera “meterse” con ella, lo haga de manera directa y con su nuevo proyecto audiovisual, “métete conmigo, que soy una sapa, metida chismosa, lo soy y qué”, agregó.

¿Por qué Yina Calderón arremetió contra Emiro Navarro?

Y es que, la respuesta de Yina no se quedó allí, pues no dejó pasar por alto la oportunidad para lanzar fuertes acusaciones contra el influenciador, ya que, según ella, él es una persona que vive de apariencias y mostrando lujos cuando su realidad es otra, incluso, aseguró que ni siquiera ha pagado la cuota de la casa que le compró a su mamá.

Yina Calderón se despachó contra Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.

La también empresaria de fajas terminó sus declaraciones advirtiéndole al creador de contenido que no se meta en los asuntos materiales, “yo no me meto con lo material tuyo, no te metas con lo material mío”, señaló.

Además de pedirle a su excompañero que no “le busque la lengua”, concluyó lanzando comentarios despectivos sobre su cuerpo diciéndole “marrano”, “lechona”.

¿Por qué surgió el rifirrafe entre Yina Calderón y Emiro Navarro?

El conflicto entre los influenciadores, se luego de que Yina asegurara que Melissa y Emiro ya no eran amigos, lo que llevó a que este último le pidiera a Calderón que se “sacara de su boca su nombre” y no lo mencionara en su programa.

Yina Calderón arremetió contra Emiro Navarro. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, provocó la reacción de Yina, quien no dudó en responderle y lanzar advertencia en su contra.