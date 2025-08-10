Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló que se hará radical cambio de look: "fueron días pensándolo"

Luisa Fernanda W reveló que se hará radical cambio de look: "fueron días pensándolo"

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W sorprendió con radical decisión sobre su look. Foto | Canal RCN.

Luisa Fernanda W,una de las mujeres que con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, una vez más llamó la atención de sus seguidores al revelar que se hará un nuevo cambio de look.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Luisa Fernanda W?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una enorme comunidad, dio a conocer detalles de lo que será este proceso de transformación de su cabello.

“Ya empecé mi cambio de look, fueron días pensándolo mucho hasta que tomé la decisión. Para mi tranquilidad estoy en manos de los mejores profesionales”, escribió Luisa Fernanda por medio de sus historias.

En la grabación, la antioqueña reveló que poco a poco les irá contando a los internautas cómo avanza todo el procedimiento paso a paso, con lo que dio a entender que posiblemente este cambio tome algunas horas.

¿Qué se hizo Luisa Fernanda W en el cabello? La influecer sorprendió al revelar decisión

Y aunque muchos se mostraron expectantes por saber cuál será el resultado de esta decisión, la también empresaria sorprendió al confirmar que hoy no mostrara cómo quedó, pues la revelación del color que eligió en esta oportunidad lo hará el día de mañana.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W reveló se hará un cambio de look. Foto | Canal RCN.m

“Activen las notificaciones para que sean los primeros en ver mi cambio de look”, fue la invitación que hizo la influenciadora paisa.

¿Cuál será el resultado del nuevo cambio de look de Luisa Fernanda W?

De acuerdo con uno de los profesionales encargados de embellecer Luisa Fernanda, lo que buscan es realizar una “apertura de tono” y para ello, están aclarando su base natural para lograr precisamente ese efecto además de la homogeneidad en su cabello.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W tomó decisión sobre su cabello . Foto | Canal RCN.

Y pese a que todavía no se ha culminado el proceso, lo que sí dejó claro el estilista, es que el resultado los va a sorprender a todos, “va a quedar alucinante y una versión de ella”, señaló.

Por ahora, fanáticos de la influenciadora colombiana radicada en México, esperan ansiosos poder ser testigos de esta decisión.

