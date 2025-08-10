Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate, así le contestó

La empresaria Yina Calderón le contestó a la influenciadora Melissa Gate luego de que esta le respondiera tras asegurar que ella y Emiro Navarro ya no eran amigos.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Yina Calderón?

La creadora de contenido desmintió a la huilense al destacar que su relación con Emiro Navarro está mejor que nunca y además le lanzó fuertes comentarios donde la criticó y le destacó que ella tuvo mejor desempeño en La casa de los famosos Colombia y por eso fue a ella a quien llevaron a La casa de los famosos All-Stars.

Cabe destacar que, Emiro Navarro también le respondió desmintiéndola y pidiéndole que no lo nombre más en sus chismes, pues no le gusta que esté hablando y según él, inventando cosas de su vida que no son.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Melissa Gate?

La empresaria decidió hablarle al respecto en su programa 'Escándalo TV', donde la mencionó mientras le contestaba a Valentino Lázaro algunas declaraciones en su contra, donde señaló que Melissa Gate le había rechazado ser panelista de su programa.

"Jamás le hecho la invitación a este programa a Melissa, me encantaría, ojalá, porque es una mujer muy inteligente, es muy creativa pese al hecho de que hoy me haya salido a tirar mier**, aunque yo no sé si estaba bien o drog*da, ojalá esté bien. Me da rabia que salga a tirar mier*** cuando sé que puede hacer muchas cosas", dijo.

Señaló que, igual sabe que si la hubiera invitado no hubiera ido debido a que ella la señaló en varias ocasiones que ahora no está en actitud de reality y polémicas, pues está enfocada en hacer otras cosas.

Yina Calderón ahora se encuentra en polémica con varios famosos, pues no solo ha estado en rifirrafe con Emiro Navarro, Melissa Gate, Valentino Lázaro, sino también con la Jesuu, la Segura y Andrea Valdiri, esta última con quien se enfrentará pronto en el ring de boxeo en el 'Stream Fighters 4', evento organizado por el streamer Westcol, quien prometió sorprender a todos.