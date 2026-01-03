Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón aparece derrumbada en su pueblo y desata polémica en redes: "parece un año viejo"

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se aprecia a Yina Calderón en un estado que despertó preocupación entre sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón aparece derrumbada durante su visita al pueblo natal. Foto | Canal RCN.

La celebración de año nuevo de Yina Calderón, sigue estando en el centro de la conversación en redes sociales, espacio en el que se siguen conociendo videos de lo que ha sido su estadía en su pueblo natal.

¿Qué pasó con Yina Calderón en su pueblo natal?

A través de las plataformas digitales, se ha viralizado un videoclip en el que quedaron captados tanto Yina como Asaf Torres mientras se desplazaban en un carro por las principales calles de Oporapa, municipio del Huila.

Pero sin duda lo que terminó llamando la atención, no fue que estuvieran los dos juntos, sino que, la manera en la que iba Calderón, ya que se observa recostada sobre los brazos de su amigo y en lo que parece ser un completo estado de inconsciencia.

Mientras ella se ve derrumbada y sostenida por el boricua, los habitantes del pueblo aprovecharon para hacer de las suyas y at4carlos con mucha espuma, un elemento muy típico del país que se ah convertido en un infaltable para las celebraciones.

¿Qué pasó con Yina Calderón durante su visita a su pueblo natal?

Como era de esperarse, la extraña aparición de la empresaria de fajas en este estado, ha provocado que los internautas opinen al respecto y hayan sacado sus propias conclusiones de la razón por la estaría así.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Se viraliza video de Yina Calderón en su pueblo natal. Foto | Canal RCN.

"El año viejo más real", "Yina es un caso", "La Yina y su contenido", "Ahora sale diciendo que es iA", "Asaf con el año viejo", "No creo, esa es inventadora", "No creo que sea en serio", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Por qué Asaf estuvo en Colombia junto a Yina Calderón?

La visita del puertorriqueño a territorio colombiano, se dio luego de que él mismo meses atrás le hiciera una promesa a Yina en la que aseguró que vendría a pasar fin de año en su país, promesa que terminó cumpliendo y con la que demostró que es un hombre de palabra.

Recordemos que su llegada fue el pasado martes 30 de diciembre cuando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió videos presumiendo el recibimiento de su amiga en el aeropuerto de Bogotá.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón sorprende con video desde su pueblo natal. Foto | Canal RCN.

Al día siguiente, contó detalles y mostró cómo fue su partida junto a Asaf y sus familiares rumbo a su pueblo natal.

