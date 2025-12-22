Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón anunció alejar la polémica de su vida por particular razón: "No quiero show"

Yina Calderón aseguró que es el momento de tener un cambio en su vida, alejada de las controversias que la caracterizan.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón anunció alejar la polémica de su vida por particular razón | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón ha estado relativamente tranquila durante este diciembre, algo que es poco común de la mujer que se caracteriza por ser polémica en redes sociales.

¿Qué está pasando con Yina Calderón en diciembre?

Yina Calderón reveló que tuvo un fin de semana espectacular. A través de historias en Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 indicó que estuvo en un pueblo llamado Puerto Berrío y destacó su gente, pues dijo que fueron queridos y amables con ella.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Calderón hizo una aclaración respecto a por qué no está siendo controversial durante los últimos días de 2025.

Yina Calderón
Yina Calderón critica a toda la farándula y más | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, tomó la decisión de estar tranquila, compartir y no complicarse con nada para cerrar el año.

"Quiero aclarar una cosa importante. Yo en este diciembre, estos días, estoy en modo Navidad, estoy modo suelta tu celular, estoy modo familia, amigos... Lidias todo el año, conflictos, pel3as, polémicas, risas, llanto, de todo, entonces quiero estar estos días tranquila, a mí no me metan en ningún problema", expresó Yina Calderón.

¿Yina Calderón no va a volver a tener polémicas?

Sin embargo, la polémica mujer detalló que las problemáticas y demás no se quedarán a un lado, pues dio a entender que en 2026 seguirá con la controversia.

Yina Calderón
Yina Calderón hace más que vender fajas | Foto de Buen día, Colombia.

Entretanto, le hizo la invitación a su team para que la apoyen en lo que se encuentra enfocada en estos momentos, lo cual es la realización de las novenas navideñas, al igual que la comida tradicional de la época de celebración.

"Siento que esta es una temporada para estar enfocados en Navidad, para descansar, para soltarnos del celular. Ya, o sea, no quiero show, no quiero nada", concluyó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

En resumen, Yina Calderón quiere un espacio de todas las polémicas que protagonizó este 2025, entre ellas su participación en el reality del Canal RCN, su viaje a República Dominicana y muchas más.

