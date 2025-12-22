Altafulla regaló moto el día de su cumpleaños a señor que trabaja en bicicleta | VIDEO

El cantante Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, recibió sus 33 años.

A través de un video en su perfil de Instagram, el artista barranquillero se mostró agradecido por un nuevo año de vida. El mensaje que compartió emocionó a sus fans.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cómo Altafulla agradeció por su cumpleaños?

Altafulla indicó que este año que pasó ha sido increíble en su vida; de hecho, lo calificó como el mejor.

"Gracias porque este ha sido el mejor año de mi vida, el verdadero año... Dios me ha dado tanto que no tengo nada en la cabeza, simplemente quiero agradecer", dijo Altafulla.

En la misma corriente de ideas, el costeño recalcó que anhela repartir sus bendiciones, de modo que tomó la decisión de adelantarle la Navidad a alguien.

Altafulla tuvo un 2025 exitoso | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Altafulla regaló una moto el día de su cumpleaños?

En medio de su pensamiento, resaltó que quería cambiarle la vida a alguien: un domiciliario.

"Dándole una moto va a tenerlo más activo y va a arrancar el 2026 con toda la bendición... Vamos a regalar una moto en Barranquilla", dijo.

Entonces, el artista hizo un domicilio y su mamá Rosmery lo apoyó. En el video, se puede observar que llegaron los domicilios con personas en moto, de modo que no hizo el regalo.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Como el plan inicial no funcionó, Altafulla y sus amigos salieron por la ciudad a buscar a una persona en bicicleta para hacerle el presente.

Encontraron al hombre, quien iba en una bicicleta llevando sus domicilios. En el clip, el artista se dirigió ante el señor, llamado Jesús, y aseguró que le iba a dar el regalo.

"Poniéndole la mano a la gente que camella, la gente que sabe como es la vuelta, la gente de verdad", sentenció.

Altafulla agradeció por las bendiciones recibidas | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, el artista le pidió a sus seguidores que se mantengan conectados para el próximo contenido que compartirá en las redes, el cual será haciendo la respectiva entrega de la moto que regaló el día de su cumpleaños.

Artículos relacionados Karina García Karina García 'vendió' a WestCol al revelar tratamiento que el streamer se hizo en el rostro

Los internautas aplaudieron la acción del artista y le desearon bendiciones.