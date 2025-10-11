Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón admite haber hecho lo que más crítica en otros participantes

Yina Calderón causó revuelo al confesar ante las cámaras de La mansión de Luinny que hizo algo que suele criticar en los demás.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón revela ante cámaras algo que siempre critica de los demás
Yina Calderón causó revuelo por confesar algo que critica en los demás. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón sorprendió a los internautas al revelar ante las cámaras de La mansión de Luinny el haber realizado algo por lo que suele criticar a los demás.

¿Cuál fue la inesperada confesión de Yina Calderón que causó revuelo en redes sociales?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual en el que Yina Calderón hablaba frente a las cámaras de La mansión de Luinny, el reality de República Dominicana en el que participa junto a la paisa Karina García.

Yina Calderón admite haber hecho lo que normalmente señala en sus compañeros
Confesión de Yina Calderón en La mansión de Luinny genera sorpresa entre fans. (Foto Canal RCN).

Momentos antes de que comenzara la primera dinámica del día, en la que todos los participantes deben involucrarse, Yina Calderón decidió no bañarse y, en su lugar, recurrir a otros métodos para higienizar su cuerpo.

"Vinieron a despertarnos, ya estoy activa, un poquito desgreñada, porque no me bañé, me puse así, me hice con un pañito húmedo y ya", confesó.

La declaración de Calderón generó revuelo entre los internautas, quienes rápidamente señalaron en redes sociales que ella estaba haciendo exactamente lo que en algún momento criticó en otros compañeros de reality.

¿Yina Calderón no fue expulsada de La mansión de Luinny?

Yina Calderón se ha convertido en una de las participantes más controversiales de La mansión de Luinny, debido a su comportamiento cuestionable con otros concursantes. Uno de los momentos más polémicos ocurrió con Piry, a quien lanzó a la piscina luego de que ella le hiciera una pesada broma que casi afecta su vista.

Yina Calderón sorprendió al confesar algo que siempre critica en otros
Yina Calderón causó revuelo por admitir lo que suele reprochar en compañeros. (Foto Canal RCN).

Inicialmente, este acto podría haber causado la expulsión de Yina del reality. Sin embargo, tras analizar la situación con más calma y dialogar con las personas implicadas, Luinny decidió aplicar otra sanción: quitarle la mitad de los puntos que había acumulado en la tabla durante los últimos días.

De esta manera, Yina Calderón logró conservar su lugar dentro del reality, al menos por ahora, y continúa generando comentarios entre los seguidores del programa. Incluso su no expulsión del reality también generó debate entre sus compañeros, quienes no tomaron de la mejor manera la decisión de no expulsarla del lugar.

