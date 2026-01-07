Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez se mostró conmovido con una carta de un pequeño fan: así reaccionó

Yeison Jiménez compartió el emotivo momento que vivió tras recibir una carta escrita por un pequeño fan.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La carta de un pequeño fan que conmovió a Yeison Jiménez.
La carta de un pequeño fan que conmovió a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez conmovió a sus cientos de seguidores al compartir el contenido de una carta que recibió de un pequeño fanático. El emotivo gesto no pasó desapercibido y tocó el corazón del artista.

Artículos relacionados

¿Qué dice la carta que Yeison Jiménez recibió por parte de un pequeño fan?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeison Jiménez reveló que había recibido un detalle bastante particular por parte de un pequeño fan que seguía su música.

Yeison Jiménez no pudo ocultar su emoción al leer una carta de un pequeño seguidor
Yeison Jiménez no pudo ocultar su emoción al leer una carta de un pequeño seguidor. (Foto Canal RCN).

El artista expresó que aún no había leído el contenido de la carta porque quería hacerlo junto a sus seguidores en redes sociales, y así fue. Yeison tomó en sus manos el papel que venía doblado para leer su contenido.

Artículos relacionados

“Querido Yeison Jiménez, soy Maximiliano, soy tu fan. Me gusta como cantas, ¿qué tal si fuéramos a ser amigos?”, dice el contenido de la carta a la que el artista reaccionó con ternura, pues el texto venía acompañado de un pequeño dibujo hecho por el menor: “y me dibujó en tarima, parce”.

¿Cómo reaccionó Yeison Jiménez a la carta que recibió por parte de un pequeño fan?

Al leer las palabras que el menor escribió de su puño y letra, el reconocido cantante no pudo evitar sentirse conmovido al reaccionar con emoción. Así mismo no dudó en dedicarle unas palabras en donde le agradeció por haberse tomado el tiempo de escribir una carta para él y le aseguró que guardaría su carta como un tesoro.

Artículos relacionados

“Maxi, que Dios te guarde y te bendiga. Te mando un abrazo con todo mi corazón, gracias por tu carta, aquí la tengo y la voy a guardar, mi rey. Cuídate mucho y que Dios te bendiga”, comentó el artista.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del cantante, quienes por medio de mensajes en redes sociales destacaron la sencillez de Yeison Jiménez al reaccionar a la carta del menor de manera pública.

El gesto de un pequeño fan que tocó el corazón de Yeison Jiménez
El gesto de un pequeño fan que tocó el corazón de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

J Balvin

J Balvin causa furor tras hacer enojar a una mujer mayor en transporte público sin que ella lo reconociera

J Balvin causó furor al hacer enojar a una mujer mayor que se movilizaba en transporte público y no logró reconocerlo.

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos