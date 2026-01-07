Yeison Jiménez se mostró conmovido con una carta de un pequeño fan: así reaccionó

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez conmovió a sus cientos de seguidores al compartir el contenido de una carta que recibió de un pequeño fanático. El emotivo gesto no pasó desapercibido y tocó el corazón del artista.

¿Qué dice la carta que Yeison Jiménez recibió por parte de un pequeño fan?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeison Jiménez reveló que había recibido un detalle bastante particular por parte de un pequeño fan que seguía su música.

Yeison Jiménez no pudo ocultar su emoción al leer una carta de un pequeño seguidor. (Foto Canal RCN).

El artista expresó que aún no había leído el contenido de la carta porque quería hacerlo junto a sus seguidores en redes sociales, y así fue. Yeison tomó en sus manos el papel que venía doblado para leer su contenido.

“Querido Yeison Jiménez, soy Maximiliano, soy tu fan. Me gusta como cantas, ¿qué tal si fuéramos a ser amigos?”, dice el contenido de la carta a la que el artista reaccionó con ternura, pues el texto venía acompañado de un pequeño dibujo hecho por el menor: “y me dibujó en tarima, parce”.

¿Cómo reaccionó Yeison Jiménez a la carta que recibió por parte de un pequeño fan?

Al leer las palabras que el menor escribió de su puño y letra, el reconocido cantante no pudo evitar sentirse conmovido al reaccionar con emoción. Así mismo no dudó en dedicarle unas palabras en donde le agradeció por haberse tomado el tiempo de escribir una carta para él y le aseguró que guardaría su carta como un tesoro.

“Maxi, que Dios te guarde y te bendiga. Te mando un abrazo con todo mi corazón, gracias por tu carta, aquí la tengo y la voy a guardar, mi rey. Cuídate mucho y que Dios te bendiga”, comentó el artista.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del cantante, quienes por medio de mensajes en redes sociales destacaron la sencillez de Yeison Jiménez al reaccionar a la carta del menor de manera pública.