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Emotivo video recuerda el frustrado sueño de Yeison Jiménez de cantar de nuevo en El Campín

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez recordó que hoy 28 de marzo era el segundo concierto del artista en El Campín.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez murió a principios de este año en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez se presentaría por segunda vez en El Campín este sábado 28 de marzo. Foto: Prensa RCN

Este año, Yeison Jiménez se presentaría por segunda vez en el estadio El Campín de Bogotá. La fecha programada era sábado 28 de marzo, sin embargo, su accidente en Paipa, Boyacá, frustró este sueño.

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Tras el éxito de su primera fecha, Yeison había planeado hacer un segundo Campín, incluso, se hablaba de que cantaría por primera vez en vivo con Maluma, pero todo se vio frustrado.

¿Cuál fue el emotivo video compartido sobre Yeison Jiménez recordando que hoy sería su segundo concierto en El Campín?

El accidente aéreo, ocurrido el 10 de enero y que le costó la vida a cinco personas más, cambió por completo los planes del equipo de trabajo del artista; además, dejó a los fans del caldense con ganas de escucharlo de nuevo en el escenario deportivo más importante de la capital colombiana.

Pues bien, este 28 de marzo, cuando debería realizarse el segundo Campín de Jiménez, la cuenta oficial de Instagram del cantante le rindió homenaje al compartir un video que destaca el legado del hombre nacido en Manzanares.


La publicación resalta que Yeison sí pudo llenar por segunda vez El Campín y fue gracias al homenaje organizado a finales de enero, y que contó con la participación de artistas populares de todo el país y algunos internacionales.

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En ese evento, Yeison fue revivido gracias a la inteligencia artificial y otros artistas interpretaron sus temas. Luis Alfonso interpretó ‘Destino final’ y le dedicó nostálgicas palabras al fallecido cantante.

¿Cuáles eran los planes de Yeison Jiménez para el 2026?

Yeison Jiménez tenía grandes planes para este 2026. Según su productor, Georgy Parra, el caldense quería lanzar más música y planeaba internacionalizar aún más su carrera. De hecho, algunos de esos temas ya están sonando en plataformas digitales, uno de ellos es ‘Dime que sí’, un tema compuesto por el propio Georgy.

Otro sencillo es ‘Con el corazón’, que significó la primera colaboración entre Maluma y Yeison, lo que hablaba del impacto que estaba teniendo la carrera de Jiménez, pues se trataba de cantar al lado de uno de los grandes referentes del género urbano.

Yeison Jiménez se quedó con varios sueños sin cumplir en su carrera.
Yeison Jiménez quería lanzar nueva música en este año 2026. Foto: AFP - Romain Maurice

Otro hecho a destacar es que Yeison quería tomarse un descanso tras una extensa carrera de varios años. Según se conoció, después de julio, cuando cumpliría 35 años, Jiménez haría un retiro temporal de los escenarios para dedicarle más tiempo a su esposa Sonia Restrepo y a sus hijos.

¿Qué artista popular se salvó al no viajar con Yeison Jiménez en la avioneta accidentada?

En las últimas horas se conoció la impactante revelación de un cantante de música popular, quien contó que Yeison le había ofrecido viajar en la avioneta en la que, precisamente, él perdió la vida.

Se trata de Andrés Franco, conocido musicalmente como El Agropecuario, quien comentó que un día antes de que Yeison Jiménez y parte de su equipo perecieran en el siniestro aéreo, el artista de música popular le habría ofrecido viajar con él en su avioneta. Sin embargo, esto no se concretó.

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Franco explicó que, por temas de tiempo, el viaje que tenía previsto realizar junto a ‘El aventurero’ finalmente no se produjo. El Agropecuario contó además que varias personas pensaron que había muerto con Jiménez en el hecho y lo llamaron insistentemente, pero no contestó porque estaba durmiendo.

Al final, Franco no subió a ese avión y su vida quedó a salvo, mientras que Yeison, personas de su equipo de su trabajo y el piloto corrieron una suerte distinta.

La inesperada reaparición de Sonia, viuda de Yeison Jiménez
Yeison Jiménez le había ofrecido a Andrés Franco 'El Agropecuario' viajar en la avioneta, que terminó accidentándose. (Foto Canal RCN).
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