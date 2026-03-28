Angélica Jaramillo sacó a la luz sorprendente foto con Marilyn Patiño y Koral Costa: así lucían

Angélica Jaramillo sacó a la luz una fotografía de cómo lucía tiempo atrás. En la publicación también aparecen Koral Costa, Marilyn Patiño y Melissa Porras.

¿Cuál fue la foto publicada por Angélica Jaramillo donde aparece con Marilyn Patiño y Koral Costa?

La instantánea fue tomada mientras las cuatro disfrutaban de una edición del Carnaval de Barranquilla. En ella, lucían atuendos propios de la celebración y de sus rostros irradiaban grandes sonrisas.

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Jaramillo no reveló en qué año fue tomada la foto, pero a juzgar por la apariencia de Koral se trata de una imagen que data de hace un largo tiempo.

“Tbt. Me encanta que me envíen fotos de buenos momentos, gracias amiga @koralladiva Estábamos de carnaval en Barranquilla con @marilynpatino1 y @melissaporras_ y muchos mas ...jejej que vacano”, escribió la exparticipante de Protagonistas de Novela.

Koral, por su parte, que ahora está soltera tras terminar con Omar Murillo, reaccionó y comentó: “amiga nos vemos hermosas”. Melissa Porras también reaccionó a la publicación y destacó que “pasamos deliciosoooo, que hermosos recuerdos”.



Entre tanto, Marilyn, cabe destacar, se encuentra actualmente en La casa de los famosos Colombia, pero seguramente verá la fotografía cuando salga del reality.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la foto de Angélica Jaramillo, Koral Costa y Marilyn Patiño?

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y varios estuvieron dirigidos a Marilyn y Koral. Un usuario en cuestión criticó a Koral y comentó: “cuando Koral no se había dañado los labios”. Otros, mientras tanto, hicieron énfasis en el retorno de Marilyn a La casa, pero no le auguraron muchos éxitos en su segunda etapa.

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Marilyn Patiño había sido eliminada de la casa más famosa de todas, pero regresó al juego mediante la dinámica de resurrección. La actriz fue respaldada por el público y los votos le dieron de nuevo un lugar en la competencia.

Marilyn Patiño está de vuelta en La casa de los famosos tras ser "resucitada" por el público. (Foto Canal RCN)

Junto a Marilyn, ingresó Beba de la Cruz. La barranquillera fue la más votada por sus compañeros y también se ganó un lugar en el reality. Luisa Cortina, por su parte, debió experimentar la frustración de salir de La casa por segunda vez en la misma temporada.

¿Cuál es la conexión de Angélica Jaramillo y Koral Costa con La casa de los famosos Colombia?

Tanto Angélica como Koral también tienen una gran conexión con La casa de los famosos. Angélica es hermana de Sofía Jaramillo, quien fue la tercera eliminada del reality, mientras que Koral fue esposa de Omar Murillo, habitante de la primera temporada.

Aunque Angélica también cuenta con experiencia en realities. La creadora de contenido hizo parte de una edición de Protagonistas de Novela y es muy recordada por su belleza, glamour e imponente presencia.

Angélica Jaramillo es hermana de la exparticipante Sofía Jaramillo y Koral fue esposa de Omar Murillo, también exhabitante. Fotos. RCN

Marilyn Patiño y Koral Costa han estado en el centro de la atención de las redes sociales en los últimos días. Patiño habría terminado repentinamente su relación con Renzo Meneses y Koral sigue siendo noticia por su divorcio de Omar Murillo.

Marilyn sorprendió al afirmar que nunca tuvo un noviazgo serio con Renzo y solo le habría dado besos porque le gustaba. Entre tanto, La Diva volvió a hablar de la orientación se*u*l de su exesposo.

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