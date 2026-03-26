Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa rompió el silencio sobre la orientación de Omar Murillo: ¿confirmó los rumores?

Koral Costa se pronunció por primera vez sobre los rumores relacionados con la orientación de su exesposo, Omar Murillo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa reaccionó a los rumores sobre orientación de Omar Murillo
Koral Costa reaccionó a los rumores sobre orientación de Omar Murillo. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido y cantante colombiana Koral Costa se pronunció sobre los rumores en torno a la orientación de su exesposo, Omar Murillo, y dejó declaraciones que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Sus palabras han reavivado el debate entre los internautas que permanecen confusos ante este tema.

Artículos relacionados

¿Koral Costa confirmó que su exesposo Omar Murillo es gay?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas Koral Costa recibió un sinnúmero de interrogantes relacionadas a los rumores sobre la orientación de su exesposo Omar Murillo en redes sociales, por lo que tras varias semanas de silencio decidió hacer frente a esta situación y dar su opinión al respecto.

Omar Murillo se pronuncia sobre su orientación.
Omar Murillo genera dudas sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

En el video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa dejó claro que nunca saldrá a hablar mal de Omar Murillo, así los internautas la presionen con preguntas sobre su orientación. Incluso destacó que él había sido una excelente persona con ella y no lo iba a defraudar hablando sobre este tipo de temas que solo le competen a él.

Artículos relacionados

Así mismo, hizo énfasis en que desde que anunció su separación con el actor, ha visto como personas sacan conclusiones que no corresponden a la realidad sin saber el trasfondo de todo.

"La gente opina cosas que piensa y no sabe. Omar es un gran hombre y yo aquí no voy a salir a hablar mal de él. Mucha gente se está imaginando que yo me separé por x, por y, por z, no. Si a usted le parece gay, bueno, le parece gay, si no le parece gay, bueno no le parece gay.

¿Koral Costa reveló por qué su relación con Omar Murillo llegó a su fin?

Koral Costa también hizo mención que si bien su relación había tenido fallas nunca iba a salir a hablar mal de su expareja, pues es consiente de que tanto él como ella cometieron errores que afectaron su relación.

"Nadie es perfecto, ni él, ni yo. Tuvimos fallas sí, pero no voy a salir mal de nadie”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña rompe el silencio sobre la maternidad Nataly Umaña

Nataly Umaña reveló si planea tener hijos en la actualidad: ¿cambió de opinión?

Nataly Umaña reveló si actualmente desea tener hijos y aclaró si su postura frente a la maternidad ha cambiado.

Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente Johanna Fadul

Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

Johanna Fadul y Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito, cuyo momento quedó registrado en video.

La inesperada reaparición de Sonia, viuda de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en redes tras dos meses de su muerte

Tras dos meses de su fallecimiento, Sonia, esposa de Yeison Jiménez, volvió a aparecer en redes sociales.

Lo más superlike

Vuelve el Master Training UAO - RCN con enfoque en televisión en vivo Producciones RCN

Vuelve la iniciativa que acerca a nuevos talentos al mundo de la TV en vivo: ¿De qué se trata?

Regresa el programa que forma en producción de televisión en vivo con práctica real en Canal RCN.

Mujer vinculada con Blessd se pronunció y aseguró tener más pruebas. Blessd

Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Jhorman Toloza se pronuncia sobre la posible salida de Alexa Torrex en La casa de los famosos Influencers

Jhorman Toloza se pronuncia sobre la posible salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud