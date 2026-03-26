Koral Costa rompió el silencio sobre la orientación de Omar Murillo: ¿confirmó los rumores?

La creadora de contenido y cantante colombiana Koral Costa se pronunció sobre los rumores en torno a la orientación de su exesposo, Omar Murillo, y dejó declaraciones que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Sus palabras han reavivado el debate entre los internautas que permanecen confusos ante este tema.

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¿Koral Costa confirmó que su exesposo Omar Murillo es gay?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas Koral Costa recibió un sinnúmero de interrogantes relacionadas a los rumores sobre la orientación de su exesposo Omar Murillo en redes sociales, por lo que tras varias semanas de silencio decidió hacer frente a esta situación y dar su opinión al respecto.

Omar Murillo genera dudas sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

En el video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa dejó claro que nunca saldrá a hablar mal de Omar Murillo, así los internautas la presionen con preguntas sobre su orientación. Incluso destacó que él había sido una excelente persona con ella y no lo iba a defraudar hablando sobre este tipo de temas que solo le competen a él.

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Así mismo, hizo énfasis en que desde que anunció su separación con el actor, ha visto como personas sacan conclusiones que no corresponden a la realidad sin saber el trasfondo de todo.

"La gente opina cosas que piensa y no sabe. Omar es un gran hombre y yo aquí no voy a salir a hablar mal de él. Mucha gente se está imaginando que yo me separé por x, por y, por z, no. Si a usted le parece gay, bueno, le parece gay, si no le parece gay, bueno no le parece gay.

¿Koral Costa reveló por qué su relación con Omar Murillo llegó a su fin?

Koral Costa también hizo mención que si bien su relación había tenido fallas nunca iba a salir a hablar mal de su expareja, pues es consiente de que tanto él como ella cometieron errores que afectaron su relación.

"Nadie es perfecto, ni él, ni yo. Tuvimos fallas sí, pero no voy a salir mal de nadie”