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Hermana de Yeison Jiménez compartió emotiva petición en honor al cantante

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió una emotiva petición en honor al cantante por su segundo Campín.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva petición que conmueve a sus fans
Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva petición que conmueve a sus fans. (Foto Canal RCN).

Lina Jiménez, hermana del difunto cantante de música popular Yeison Jiménez, conmovió a sus seguidores tras compartir una emotiva petición en honor al artista por el que hubiese sido su segundo Campín, un gesto que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la emotiva petición que la hermana de Yeison Jiménez compartió en redes?

Este sábado 28 de marzo Yeison Jiménez tenía programado su segundo Campín en Bogotá con su Promesa Tour antes de su lamentable fallecimiento. Por tal razón, en honor a este sueño que no logró cumplirse de la manera que él tanto anhelaba, Lina Jiménez, su hermana, compartió una emotiva petición a los fanáticos del artista para hacer de este día algo especial y simbólico.

Yeison Jiménez murió a principios de este año en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez se presentaría por segunda vez en El Campín este sábado 28 de marzo. Foto: Prensa RCN

En el mensaje reposteado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Jiménez pidió a los fanáticos del artista que en el transcurso de este sábado encendieran una velita en su honor y realizaran una oración en la que destacaran lo feliz y orgullosos que los hizo sentir.

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“Hoy era la fecha que Yeison había elegido para hacer historia en Bogotá y en el género. Hoy prendamos una velita en casa y elevemos una oración por su alma, agradeciendo por todo lo feliz y orgullosos que nos hizo sentir”.

Así mismo, destacó grandes cualidades y talentos del difunto cantante para asegurar que siempre será recordado entre su fanaticada a lo largo de los años.

“Su esencia es única, nadie será como él… y aquí nunca lo olvidaremos. También por nuestros muchachos. Te amamos, pa @yeison_jimenez”

El mensaje compartido por Lina Jiménez sin duda alguna logró conmover a cientos de seguidores, quienes no dudaron en sumarse a este gesto simbólico para rendirle homenaje a Yeison Jiménez.

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¿Cuándo falleció Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez ha sido una de las más impactantes para los colombianos en lo que va del 2026, pues el pasado 10 de enero, un sábado en el calendario, el reconocido artista abordó su avioneta junto a otras cinco personas en el aeropuerto de Paipa, Boyacá sin saber que cuatro minutos después esta se desplomaría ocasionado su muerte y la de los demás tripulantes.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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