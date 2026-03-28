Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez reapareció en redes sociales con mensaje muy emotivo: “Qué emoción”

Manuela Gómez está feliz de regresar al mundo exterior y ahora lo único que desea es volver a ver a su hija Samantha.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Manuela Gómez reconoció que estar lejos de su hija la afectó mucho.
Manuela Gómez está feliz porque se reencontrará con su hija Samantha. Foto: RCN

Manuela Gómez regresó a las redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia y afirmó que está feliz porque al fin se reencontrará con su hija Samantha.

La empresaria y creadora de contenido compartió un video para sus seguidores y evidenció que se siente bien y tranquila de su regreso a la realidad.

Artículos relacionados

Manuela salió de la competencia por decisión de sus compañeros, quienes votaron para que dejara el juego, pues consideraban que estaba siendo un “mueble”.

Manuela Gómez contó que soñaba con el momento en que vería de nuevo a su pequeña.
Manuela Gómez expresó que solo quiere reencontrarse pronto con su hija Samantha. Foto: RCN

Eso, sin embargo, poco le importó a Gómez, pues lo único que pretende ahora es reencontrarse con su hija a quien no abraza fuertemente desde que se despidió para sumergirse en esta novela de la vida real.

¿Cuál fue la primera publicación que hizo Manuela Gómez tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

La pequeña la visitó junto a su expareja, Juan Pablo Restrepo, en un ‘congelado’, pero en esa ocasión apenas se pudo mover. Posteriormente, la vio de nuevo gracias a una conexión en ‘Buen Día, Colombia’.

“Estoy volviendo a mi realidad. Me estoy arreglando para regresar a mi casa, qué emoción… ¡mi hija!”, expresó la ahora exhabitante de La casa.

Artículos relacionados

Posteriormente, Gómez, quien también hizo parte de Protagonistas de Novela, contó que no ha dormido bien desde que salió del reality, pero, incluso un dolor en una de sus piernas, se disipa con la posibilidad de ver y abrazar de nuevo a su pequeña.

“Por fin, por fin. Estaba soñando con el momento en que abriera los ojos y ya tuviera mis tiquetes y supiera a qué hora voy a volver a mi casa a ver a mi hija. Estoy tan emocionada, por fin mi Samantha”, dijo entre lágrimas Manuela.


En varios momentos de La casa, Manuela Gómez expresó su desazón por lo mucho que extrañaba a su hija; incluso, debió recibir atención psicológica para controlar las emociones que le generaba no estar cerca de su pequeña.

¿Por qué Valentino Lázaro criticó a Manuela Gómez en el último juicio del que participó ella en La casa de los famosos?

En el último juicio del que hizo parte Gómez, Valentino Lázaro volvió a criticarla y dijo que se le pasó el tiempo y nunca destapó su verdadera estrategia, pero ella afirmó que todo tenía que ver con lo afectada que estaba por estar lejos de su hija.

Manuela Gómez tiene problemas físicos.
Manuela Gómez reconoció que estar lejos de su hija no la dejó concentrarse en el juego. (Foto Canal RCN)

Gómez ya adelantó que quiere hacer un viaje a la playa con ella y probablemente con Juan Pablo Restrepo también para recuperar el tiempo que no pudo compartir con la menor.

Artículos relacionados

Por otro lado, frente a la posibilidad de casarse, la exparticipante ha dejado más que claro que es algo que debe pensar con cabeza fría. Reconoció el buen trabajo de JP Gringo como padre y también se mostró feliz por las acciones que él ha hecho para reivindicarse, pero eso no quiere decir que haya aceptado ser su esposa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López da giro inesperado Jhonny Rivera

Jhonny Rivera cumplirá millonario sueño a Jenny López: esto reveló desde Dubái

Jhonny Rivera reveló desde Dubái que le cumplirá un millonario sueño a su esposa, Jenny López, durante su luna de miel.

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras Talento nacional

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras

Reconocida actriz de Enfermeras del Canal RCN se casó. Él es Gabriel Bureau con quien confirmó la noticia.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra 2025. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló que no podrá dormir con Jenny durante su luna de miel: esta es la impactante razón

El cantante Jhonny Rivera impactó en redes sociales al revelar que existe impresionante regla en el país en el que se encuentra de luna de miel.

Lo más superlike

Cantante vallenato lloró en pleno concierto mientras interpretaba una canción a dúo. Viral

Cantante vallenato rompió en llanto en pleno concierto y su reacción se hizo viral

Mientras interpretaba una canción junto a otro artista, el cantante no pudo contener la emoción y soltó varias lágrimas.

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?