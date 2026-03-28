Manuela Gómez reapareció en redes sociales con mensaje muy emotivo: “Qué emoción”

Manuela Gómez regresó a las redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia y afirmó que está feliz porque al fin se reencontrará con su hija Samantha.

La empresaria y creadora de contenido compartió un video para sus seguidores y evidenció que se siente bien y tranquila de su regreso a la realidad.

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Manuela salió de la competencia por decisión de sus compañeros, quienes votaron para que dejara el juego, pues consideraban que estaba siendo un “mueble”.

Manuela Gómez expresó que solo quiere reencontrarse pronto con su hija Samantha. Foto: RCN

Eso, sin embargo, poco le importó a Gómez, pues lo único que pretende ahora es reencontrarse con su hija a quien no abraza fuertemente desde que se despidió para sumergirse en esta novela de la vida real.

¿Cuál fue la primera publicación que hizo Manuela Gómez tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

La pequeña la visitó junto a su expareja, Juan Pablo Restrepo, en un ‘congelado’, pero en esa ocasión apenas se pudo mover. Posteriormente, la vio de nuevo gracias a una conexión en ‘Buen Día, Colombia’.

“Estoy volviendo a mi realidad. Me estoy arreglando para regresar a mi casa, qué emoción… ¡mi hija!”, expresó la ahora exhabitante de La casa.

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Posteriormente, Gómez, quien también hizo parte de Protagonistas de Novela, contó que no ha dormido bien desde que salió del reality, pero, incluso un dolor en una de sus piernas, se disipa con la posibilidad de ver y abrazar de nuevo a su pequeña.

“Por fin, por fin. Estaba soñando con el momento en que abriera los ojos y ya tuviera mis tiquetes y supiera a qué hora voy a volver a mi casa a ver a mi hija. Estoy tan emocionada, por fin mi Samantha”, dijo entre lágrimas Manuela.



En varios momentos de La casa, Manuela Gómez expresó su desazón por lo mucho que extrañaba a su hija; incluso, debió recibir atención psicológica para controlar las emociones que le generaba no estar cerca de su pequeña.

¿Por qué Valentino Lázaro criticó a Manuela Gómez en el último juicio del que participó ella en La casa de los famosos?

En el último juicio del que hizo parte Gómez, Valentino Lázaro volvió a criticarla y dijo que se le pasó el tiempo y nunca destapó su verdadera estrategia, pero ella afirmó que todo tenía que ver con lo afectada que estaba por estar lejos de su hija.

Manuela Gómez reconoció que estar lejos de su hija no la dejó concentrarse en el juego. (Foto Canal RCN)

Gómez ya adelantó que quiere hacer un viaje a la playa con ella y probablemente con Juan Pablo Restrepo también para recuperar el tiempo que no pudo compartir con la menor.

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Por otro lado, frente a la posibilidad de casarse, la exparticipante ha dejado más que claro que es algo que debe pensar con cabeza fría. Reconoció el buen trabajo de JP Gringo como padre y también se mostró feliz por las acciones que él ha hecho para reivindicarse, pero eso no quiere decir que haya aceptado ser su esposa.