Manuela Gómez es la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. La empresaria y creadora de contenido dejó la competencia tras ser elegida como “mueble”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Manuela Gómez tomó importante decisión acerca de su relación con Juan Restrepo: ¿se casará o no?

Al salir de la casa más famosa, Gómez reconoció que no estaba contenta con su desempeño dentro del reality, pero también se mostró tranquila por transmitir una imagen genuina y muy distante de aquella que participó en Protagonistas hace más de 10 años.

¿Manuela Gómez usa el anillo de compromiso que Juan Pablo Restrepo le obsequió en La casa de los famosos?

Al dejar la competencia, Manuela debió responderle a Juan Pablo Restrepo si aceptaba la propuesta de matrimonio que le hizo en un “congelado”, en La casa de los famosos. Ante ello, la exparticipante fue muy contundente.

Gómez dejó claro que no ha tomado una decisión definitiva y ahora que está fuera del juego quiere tomarse el tiempo necesario para decidir qué hacer. Manuela no ha dado el “sí”, pero dejó abierta la puerta a una posible celebración de matrimonio más adelante.

En ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, Manuela fue consultada por aquel anillo que Juan Pablo le entregó en La casa y reveló si aún lo usa o no.

“Acá está, lo tengo puesto”, dijo Gómez mientras mostraba que, efectivamente, la joya estaba sobre el dedo anular de su mano derecha.

Manuela Gómez sí usa el anillo de compromiso que JP Gringo le entregó en La casa de los famosos. Foto: RCN Buen Día, Colombia

¿Qué le respondió Manuela Gómez a Juan Pablo Restrepo sobre su propuesta de matrimonio?

La exhabitante tuvo una corta charla con Juan Pablo en la emisión matutina del programa y le agradeció por el apoyo brindado durante el tiempo que estuvo encerrada en la casa más famosa de todas.

“Muchísimas gracias por cuidarme a mi princesa (Samantha); ese es el retoño de nuestro amor, lo que fue en el momento. Muy agradecida con todo, con tu mamá que la cuidaron súper bien. Si tengo luz, los voy a iluminar a todos. Estamos para avanzar todos”, le dio Manuela sin confirmar si aceptará o no la propuesta de boda de JP Gringo.

Manuela Gómez aclaró que no ha tomado una decisión sobre si aceptará o no la propuesta de boda de JP Gringo. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Restrepo afirmó que tomó la decisión de pedirle que fuera su esposa convencido de que Manuela es la mujer con la que quiere estar el resto de su vida, y de paso aclaró que la esperará el tiempo que sea necesario.

“Por eso tomé la decisión que tomé; espero lo que tenga que esperar y contento con el proceso y la aventura que espero te haya servido para crecer personalmente, emocionalmente, todo. Se viene lo bueno”, expresó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ella es Laura Jaramillo, la mejor amiga de Karola de La casa de los famosos Col: esto dijo de Eidevin

Manuela Gómez se mostró feliz y agradecida por la pedida de mano de JP Gringo, pero reiteró que lo pensará con cabeza fría y seguramente pronto tomará una decisión final.

La antioqueña se despidió de la competencia luego de una votación realizada por sus compañeros, quienes decidieron que ella era la más “mueble” del reality.

Cabe destacar que ya un participante había salido de esa manera: Maiker Smith, quien en su momento abandonó el juego, aunque siempre fue claro y contundente de que nunca se consideró un “mueble”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Manuela reapareció tras el camión de la mudanza y envió fuertes mensajes a sus excompañeros, ¿qué dijo?

Maiker se mostró tranquilo con la decisión tomada por el público y llegó a decir que no descartaba volver al juego si llegaba a recibir la invitación de nuevo por parte de El Jefe.