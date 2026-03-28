Jhonny Rivera, quien por estos días ha acaparado la atención en redes sociales por cuenta de su luna de miel, nuevamente dio de qué hablar entre sus seguidores luego de que hiciera una impactante revelación sobre el destino en el que se encuentra junto a Jenny López.

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¿En qué país se encuentra Jhonny Rivera con Jenny López de luna de miel?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante de música popular ha construido una comunidad de millones de seguidores, una vez más se mostró emocionado de poder compartir un poco de lo que fue su llegada a Dubái, el nuevo destino de su luna miel.

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Sin embargo, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en sus historias, Rivera reveló jocosamente que, debido a una regla del país en el que se encuentra de visita, no podrá dormir con Jenny como es lo habitual.

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"Mor dice aquí que si ya sabemos las normas de Dubái con las muestras de cariño en público... por qué creen que voy a dormir aquí en el sofá, porque es mejor cumplir con las normas, yo duermo aquí y tu duermes allá, yo duermo para arriba y usted para abajo", dijo el cantante.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el nuevo país en el que se encuentra de luna de miel?

Segundos después, el intérprete pereirano no ocultó su asombro por la regla de este país que le impide a las personas los besos entre las parejas en lugares públicos, además de revelar que también ha sido impactante ver el estilo de vida que llevan las mujeres en esta región del mundo.

Jhonny Rivera reveló que no podrá dormir con Jenny en su luna de miel. Foto | Canal RCN.

"Verdad disque aquí no se puede uno dar besos en público porque se va para la c4rcel, esto es jodido aquí, me aterra mucho es que vimos muchas mujeres, solo se les ve los ojos, o sea son tapadas completamente", señaló.

Entre tanto, Jhonny se mostró emocionado de contarle a la enorme comunidad de internautas que, luego de disfrutar de Dubái, el próximo destino será Nairobi, capital de Kenia, lugar en el que junto a Jenny se irán de Safari, una actividad con la que también desea poder cumplirle el sueño a su esposa de conocer las jirafas.