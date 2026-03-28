Integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo del fallecido cantante

A pocos días de cumplirse tres meses del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, recientemente una de las integrantes de su equipo trabajo compartió desgarrador mensaje con el que habló de lo difícil que ha sido continuar sin la presencia de quien fue un ídolo de la música popular.

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¿Qué dijo la joven integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de TikTok, en donde la Carolina Sarmiento compartía con frecuencia detalles de cómo era su trabajo con el cantante y de lo mucho que lo disfrutaba, nuevamente hizo una publicación pero esta vez lamentando la muerte del reconocido artista.

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"Aún me duele escuchar su música y saber que ya no están, no hay vez que no escuche alguna de sus canciones y los ojos no se me hagan agua y el corazón chiquito", comentó la joven en un reciente video que publicó en la mencionada plataforma digital.

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¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió la joven integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez?

Y aunque físicamente el intérprete ya no está, Sarmiento se mostró emocionada de que hoy, en medio de la tristeza por su ausencia, puedan honrarlo aquí en la tierra esta noche en El Campín, escenario en el que el cantante tenía programa la que sería su segunda fecha en el estadio de la capital del país.

"Mañana no lo celebramos en el Campín pero de seguro en el cielo habrá una fiesta, los extrañamos acá con sus locuras, regaños y humor. Un abrazo hasta el cielo", dijo la joven.

La partida de quien era considerado uno de los más importantes representantes del género popular en el país, sigue generando conmoción entre sus familiares, amigos, seres queridos y seguidores, quienes aun lamentan las circunstancias en las que perdió la vida, pues con 34 años, Jiménez aun tenía un futuro prometedor en la música.

Hoy, su legado musical está más vivo que nunca, pues su público lo recuerda por medio de sus letras, esas mismas que le permitieron hacerse un lugar en la industria musical a nivel nacional e internacional.