Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo del fallecido cantante

La joven integrante del equipo de trabajo se mostró conmovida al recordar cómo fue trabajar con Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Carolina Sarmiento compartió emotivo mensaje y recordó a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

A pocos días de cumplirse tres meses del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, recientemente una de las integrantes de su equipo trabajo compartió desgarrador mensaje con el que habló de lo difícil que ha sido continuar sin la presencia de quien fue un ídolo de la música popular.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la joven integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de TikTok, en donde la Carolina Sarmiento compartía con frecuencia detalles de cómo era su trabajo con el cantante y de lo mucho que lo disfrutaba, nuevamente hizo una publicación pero esta vez lamentando la muerte del reconocido artista.

Artículos relacionados

"Aún me duele escuchar su música y saber que ya no están, no hay vez que no escuche alguna de sus canciones y los ojos no se me hagan agua y el corazón chiquito", comentó la joven en un reciente video que publicó en la mencionada plataforma digital.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió la joven integrante del equipo de trabajo de Yeison Jiménez?

Y aunque físicamente el intérprete ya no está, Sarmiento se mostró emocionada de que hoy, en medio de la tristeza por su ausencia, puedan honrarlo aquí en la tierra esta noche en El Campín, escenario en el que el cantante tenía programa la que sería su segunda fecha en el estadio de la capital del país.

"Mañana no lo celebramos en el Campín pero de seguro en el cielo habrá una fiesta, los extrañamos acá con sus locuras, regaños y humor. Un abrazo hasta el cielo", dijo la joven.

La partida de quien era considerado uno de los más importantes representantes del género popular en el país, sigue generando conmoción entre sus familiares, amigos, seres queridos y seguidores, quienes aun lamentan las circunstancias en las que perdió la vida, pues con 34 años, Jiménez aun tenía un futuro prometedor en la música.

Hoy, su legado musical está más vivo que nunca, pues su público lo recuerda por medio de sus letras, esas mismas que le permitieron hacerse un lugar en la industria musical a nivel nacional e internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López da giro inesperado Jhonny Rivera

Jhonny Rivera cumplirá millonario sueño a Jenny López: esto reveló desde Dubái

Jhonny Rivera reveló desde Dubái que le cumplirá un millonario sueño a su esposa, Jenny López, durante su luna de miel.

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras Talento nacional

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras

Reconocida actriz de Enfermeras del Canal RCN se casó. Él es Gabriel Bureau con quien confirmó la noticia.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra 2025. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló que no podrá dormir con Jenny durante su luna de miel: esta es la impactante razón

El cantante Jhonny Rivera impactó en redes sociales al revelar que existe impresionante regla en el país en el que se encuentra de luna de miel.

Lo más superlike

Cantante vallenato lloró en pleno concierto mientras interpretaba una canción a dúo. Viral

Cantante vallenato rompió en llanto en pleno concierto y su reacción se hizo viral

Mientras interpretaba una canción junto a otro artista, el cantante no pudo contener la emoción y soltó varias lágrimas.

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?