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Sofía Jaramillo lanzó dura afirmación sobre el 'Shippeo' de Alexa y Tebi: "no le gusta ni cinco"

Sofía Jaramillo nuevamente captó la atención en redes sociales al lanzar dura opinión sobre lo que viene sucediendo entre Alexa y Tebi.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo lanzó afirmación sobre el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Sofía Jaramillo, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó revuelo en las redes sociales tras lanzar sorpresiva afirmación sobre el 'shippeo' de Alexa Torrex y Tebi Bernal al interior de la competencia.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre el 'shippeo' de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante ha construido una sólida comunidad y en donde se muestra muy activa dando sus opiniones sobre lo que ocurre en el reality, nuevamente dio de qué hablar al referirse a la cercanía que ha surgido entre Alexa y Tebi.

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"Voy a hacer otra lectura... a Tebi no le gusta Alexa, no le gusta amigos", dijo la caleña por medio de sus historias dejando clara su posición frente al tema.

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¿A Tebi no le gusta Alexa? Esto dijo Sofía Jaramillo al respecto

Y es que, de acuerdo con la también empresaria y modelo, a la cucuteña si le gusta bastante Tebi, sin embargo, está convencida de que a Tebi "no le gusta ni cinco Alexa".

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo sorprendió con opinión sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

El momento en el que la exhabitante de la casa más famosa del país hizo tal afirmación, se dio en la noche del pasado viernes 27 de marzo mientras se encontraba muy concentrada viendo el programa y esperando atenta a conocer la decisión que tomó el público respecto a quien debía ser resucitada.

Cabe señalar que, tras conocer que fue Marilyn Patiño la absoluta ganadora de las votaciones, la vallecaucana se mostró emocionada y feliz por el triunfo de su amiga, a quien le expresó todo su apoyo en esta nueva oportunidad.

Recordemos que, además de Marilyn, Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, también fue resucitada pero no por los televidentes, sino por sus mismos compañeros, quienes también votaron para que ella se quedara.

Por ahora, los seguidores del reality de convivencia esperan conocer más detalles de lo que será el ingreso de Aura Cristina Geithner, una actriz con amplia trayectoria que, muy seguramente, llegará para ponerle picant3 a la casa.

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