Sara Uribe volvió a ser tendencia en redes sociales luego de responder de forma directa a una fuerte ofensa por parte de un internauta. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no pasó por alto el comentario y dejó ver su contundente reacción, que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores en plataformas digitales por la forma en la que manejó la incómoda situación.

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¿Cuál fue la ofensa que recibió Sara Uribe?

Hace pocas horas, Sara Uribe realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores. En este espacio recibió un comentario ofensivo. Sin embargo, lejos de ignorarlo, la presentadora decidió responder de manera pública y directa.

Así respondió Sara Uribe a un duro comentario de un internauta. (Foto Canal RCN).

El mensaje del internauta la cuestionaba por el supuesto uso excesivo de retoques en sus fotografías, asegurando que no se veía natural: “Deja el Photoshop y la edición un poquito. Te ves muy postiza”.

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La reacción de Sara Uribe no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes no tardaron en opinar sobre lo ocurrido y dejaron todo tipo de comentarios en redes sociales, generando nuevamente el debate sobre el uso de retoques en fotografías, algo muy común en la actualidad.

Sara Uribe y su contundente respuesta que encendió las redes sociales. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Sara Uribe ante ofensa de un internauta?

La reconocida presentadora colombiano decidió no ignorar el comentario realizado por parte de un internauta del que se desconoce su identidad, por lo que con un video en el que grabó su rostro mientras disfrutaba de una caminata respondió.

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De esta manera, con el audiovisual como prueba, Uribe mencionó que ella no necesitaba de retoques digitales para realzar su belleza, pues en video se veía exactamente igual a como era en fotografías. Incluso, decidió cerrar el tema de la manera más cordial posible al enviarle un beso a esta persona.