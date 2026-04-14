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Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa en construcción; así luce

Yeferson Cossio y Carolina Gómez sorprendieron al revelar qué espacios tendrá su nueva casa que aún se encuentra en construcción.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa
Yeferson Cossio y Carolina Gómez presumen su nueva casa / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Carolina Gómez sorprendió al revelar cómo será su nueva casa junto a su pareja, Yeferson Cossio. Un video publicado en redes sociales generó conversación por los detalles que dejó ver la creadora de contenido.

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¿Qué dijo Carolina Gómez sobre su nueva casa junto a Yeferson Cossio?

A través de su perfil de Instagram, Carolina Gómez compartió un video en el que mostró algunos avances de la que será su nueva casa junto a Yeferson Cossio. La publicación llamó la atención porque permitió ver parte del proceso de construcción del lugar.

¿Qué dijo Carolina Gómez sobre su nueva casa junto a Yeferson Cossio?
Carolina Gómez presumió su nuevo hogar junto a Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

En el contenido, la creadora de contenido se refirió al espacio como su “nidito de amor”, mientras recorría diferentes áreas de la vivienda. Aunque la casa aún se encuentra en obra gris, es decir, sin acabados finales, se puede identificar la distribución de varios espacios.

El video generó múltiples reacciones, y algunos internautas afirmaron que la pareja estaría apostándole a construir un hogar con lujosas características.

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¿Qué tiene la casa de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

En las imágenes compartidas, Carolina Gómez mostró lo que sería su habitación, un espacio que, aunque no está terminado, destaca por su tamaño. También dejó ver el área destinada a la sala principal.

¿Qué tiene la casa de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?
Yeferson Cossio y Carolina Gómez presumen su nuevo hogar / (Foto del Canal RCN)

Uno de los lugares que más comentarios generó fue el gimnasio. Según lo que se observa en el video, este espacio es uno de los más avanzados dentro de la casa, ya que cuenta con algunas máquinas, tapetes y pesas instaladas.

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¿Qué ha dicho Yeferson Cossio sobre su relación con Carolina Gómez?

A comienzos de febrero de 2026, Yeferson Cossio respondió a versiones que circulaban en redes sobre una posible ruptura. En ese momento, aclaró que la relación continuaba y explicó que ambos mantienen estilos de vida diferentes, pero compatibles.

Cabe recordar que en abril de 2025 la pareja anunció una separación que posteriormente fue interpretada por internautas como parte de una estrategia de contenido. Sin embargo, meses después confirmaron que su compromiso seguía vigente.

De acuerdo con información reciente, la pareja habría aplazado su matrimonio por temas de salud de Cossio, pero ya tendría una nueva fecha prevista para el 15 de mayo de 2026. Mientras tanto, continúan mostrando avances de sus proyectos en común.

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