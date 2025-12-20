Yeferson Cossio y Carolina Gómez protagonizan un romántico momento a la orilla del mar

El creador de contenido Yeferson Cossio derritió corazones con una emotiva y tierna publicación junto a su pareja Carolina Gómez.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez tocan fibras al mostrar su estabilidad emocional. (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó Yeferson Cossio junto a Carolina Gómez en su estadía en Cartagena?

A través de su cuenta de Instagram, el influenciador compartió un clip en donde se le ve a ambos vestidos de blanco a la orilla del mar, mientras bailan suavemente y se dan amorosos besos al ritmo de música en inglés.

La escena refleja la estabilidad emocional que la pareja atraviesa y lo enamorados que están.

La relación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez había dado un paso importante meses atrás, cuando el creador de contenido le pidió matrimonio en una romántica celebración de San Valentín.

Desde entonces, la pareja ha seguido fortaleciendo su vínculo, compartiendo viajes, proyectos y publicaciones que dejan ver la complicidad que los une.

¿Qué está haciendo Yeferson Cossio en Cartagena?

Por estos días, Yeferson Cossio se encuentra en Cartagena celebrando el cumpleaños de un familiar cercano, como lo ha mostrado en sus historias.

Allí se le ha visto disfrutando de la cultura local, compartiendo con artistas callejeros que improvisan rimas para ganarse la vida y viviendo momentos de diversión.

Como cuando mostró su interacción con un exótico tucán, recordando una vez más su amor por los animales y la naturaleza, una faceta que siempre ha sido parte de su identidad pública.

Por otra parte, el 2025 ha sido un año cargado de emociones para Yeferson y su familia.

Su hermana, Cintia Cossio, vivió la llegada de su segundo hijo, Lucca, junto al influenciador Jhoan López, y confesó que piensa seriamente en retirarse de las redes sociales para dedicarse de lleno a su maternidad.

Asimismo, su madre, Luz Dary, sufrió un grave accidente de tránsito del que afortunadamente salió ilesa, aunque se encuentra en proceso de recuperación e incapacidad.

Estos sucesos han marcado un año de contrastes para la familia, con momentos de alegría y también de preocupación.

Para Yeferson, el cierre de este año llega acompañado de reflexiones personales y profesionales, mientras sigue consolidándose en la creación de contenido digital y en la música, donde también ha incursionado.