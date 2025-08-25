Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio tomará acciones legales por acusaciones sobre “extinción de dominio”

Yeferson Cossio desmintió las acusaciones en su contra y dejó clara su posición respecto a este escándalo.

En medio de la polémica que se generó luego de que un activista asegurara que una propiedad de Yeferson Cossiohabría sufrido una extinción de dominio, el influenciador reapareció para desmentir este hecho y dejar clara su posición respecto a este tema que ha provocado revuelo en las redes sociales.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre los rumores de extinción de domino sobre una de sus propiedades?

Por medio de su cuenta de X, anteriormente Twitter, el creador digital desmintió las acusaciones del Santiago Alvarán, quien por medio de esta red social aseguró que la Fiscalía General de la Nación había puesto en marcha una extinción de dominio sobre la propiedad ubicada en la ciudad de Medellín.

“Señores @FiscaliaCol ¿si se pueden lanzar falsas acusaciones así de graves, usando su nombre y sin ninguna consecuencia penal? Porque el señor Santiago Alvarán, aquí me hizo unas muy graves, supuestamente después de una extinción de dominio por parte de ustedes”, escribió Cossio en su cuenta oficial.

Así mismo, el creador digital explicó por medio de una transmisión en vivo que, durante el tiempo que vivió en la lujosa vivienda pagó arriendo, pues nunca fue de su propiedad, además aseguró que, en este periodo le entregó al Estado cerca de 1.500 millones de pesos con contratos gestionados por la SAE, lo cual confirma que el inmueble siempre fue tomado en arriendo.

¿Qué pasó con Yeferson Cossio y por qué circulan rumores sobre una extinción de dominio?

Además de lo mencionado, Yeferson aclaró que la casa no está ubicada en la capital antioqueña, y no solo eso, insistió en que, de existir una acción legal en su contra, seguramente se habría hecho su captura.

¿Por qué Yeferson Cossio supuestamente recibió una extinción de dominio?

Frente a los señalamientos, el influencer paisa anunció que, en compañía de su abogado, pedirá a Alvarán que haga una retractación pública, según lo explicó, en caso de que esto no ocurra, señaló que procederán a presentar una tutela, esto con el fin de proteger su buen nombre, además de exigir responsabilidad respecto a la información que se divulga.

