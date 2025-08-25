Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón reveló el motivo por el que nunca participó en reinados: "dije tres veces no"

La presentadora Claudia Bahamón también dio a conocer en medio de la entrevista, si se arrepiente de su decisión.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón reveló la razón por la que no fue reina de belleza. Foto | Canal RCN.

Claudia Bahamón, quien cada noche brilla en las pantallas del Canal RCN en la cocina más importante del mundo, reveló la razón por la que, en su momento, no representó a su departamento en los diferentes certámenes de belleza, pese a contar con las cualidades ideales para aspirar al título.

¿Por qué Claudia Bahamón no fue reina de belleza? Esto dijo la presentadora

En una entrevista que la presentadora de MasterChef Celebrity concedió a un reconocido medio de comunicación, abrió su corazón para contar la razón por la que no quiso ser la exponente de la belleza del departamento del Huila en el certamen nacional.

“Fue una época de desconocimiento de la importancia de ser una representante de mi departamento. Tengo otra razón también que es que tenía una época de rebeldía, mi papá me decía algo y yo decía: ‘no quiero’; me decía: ‘es que quieren que tú seas reina’, y yo le decía: ‘pues yo no quiero’”, señaló Bahamón.

Según lo comentó la conductora del reality de cocina, aunque fue un acto de rebeldía, hoy en día entiende perfectamente el papel tan importante que tienen las reinas de belleza, pues de acuerdo con sus palabras, además de ser una oportunidad para representar a su región, también tienen la responsabilidad de alzar la voz y hacer quedar en alto a todo un país.

Así mismo, Claudia aseguró que fueron tres veces en las que se negó a ser parte del certamen, tanto así, que decidió publicar cierto de tipo de fotografías con el fin de que la descalificaran, pues, en esa época, había ciertas conductas o características, que llevaban a que las mujeres no pudieran participar.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón confesó que rechazó tres veces ser reina de belleza. Foto | Canal RCN.

¿Claudia Bahamón se arrepiente de no haber sido reina de belleza?

En medio de esta conversación, la presentadora que también brillará en Miss Universe Colombia como conductora del programa, reveló que no se arrepiente de la decisión que tomó, pues su carrera en los medios, le ha permitido sentirse orgullosa de ser colombiana, y por supuesto, de ser la representante de las mujeres huilenses, aunque no lleve corona.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Esta es la razón por la que Claudia Bahamón no fue reina de belleza. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Claudia se prepara para llegar a los hogares de millones de televidentes que esperan junto a ella, poder conocer a la próxima soberana de la belleza que representará al país ante el mundo.

