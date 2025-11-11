Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio se sinceró sobre no poder tener hijos: "voy a adoptar"

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció sobre la imposibilidad de convertirse en padre.

El influenciador Yeferson Cossio habló una vez más sobre la imposibilidad de no poder convertirse en padre.

¿Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El creador de contenido fue cuestionado sobre por qué quería que su hermana Cintia Cossio le pusiera su apellido primero a su segundo hijo Lorenzo, quien tiene pocas semanas de nacido, fruto del matrimonio de la paisa con el influenciador Jhoan López.

Yeferson Cossio aclaró que le había hecho dicha petición debido a que, como lo ha mencionado en repetidas ocasiones, él no puede tener hijos debido a algunas afecciones de salud, pues para poder dejar en embarazo a alguna mujer debe someterse a un tratamiento especial.

"Yo creo que no se va a dar, no se puede tener así, yo tuve tres veces varicocele, entonces es por tratamiento y estoy con una persona que no está en la etapa porque yo soy 10 años mayor y yo hijos no voy a tener con cualquiera", expresó en Mix.

Cabe destacar que, su novia Carolina Gómez ha resaltado varias veces que ella no quiere tener hijos por ahora, pues tiene otros planes para su vida.

¿Yeferson Cossio va a adoptar un hijo?

El influenciador indicó que planea convertirse en padre, pero adoptando a un bebé, aunque no resaltó si es un plan a mediano o largo plazo.

"Yo sí o sí voy a adoptar, pero no es lo mismo porque así le ponga mi apellido no es biológicamente... me da embarrada con mi papá que el apellido muera conmigo", agregó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos donde muchos se mostraron de acuerdo con su decisión, mientras que otros señalaron que debería someterse al tratamiento y poder convertirse en padre y tener su hijo tal y como sueña.

Otros no tardaron en seguir criticándolo por su reciente polémica con su novia luego de que señalaran que él no la respetaba tras exponer algunos detalles de su vida personal, por lo que, él le pidió disculpas públicamente y señaló que no iba a volver a revelar ese tipo de cosas de su relación.

