Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Participantes de Alofoke le piden a Melissa Gate que cambie de frases

Melissa Gate llegó a La casa de Alofoke, pero su personalidad parece no haber gustado a los participantes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué los participantes de Alofoke le pidieron a Melissa Gate cambiar sus frases?
Incomodidad en Alofoke: le piden a Melissa Gate dejar sus frases más icónicas. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 10 de noviembre Melissa Gate llegó a La casa de los Alofoke para continuar entreteniendo al público con su polémico personaje, pero su presencia en el reality parece no haber gustado a los participantes, quienes le pidieron dejar a un lado sus icónicas frases para ofrecer algo nuevo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el tenso momento en el que le pidieron a Melissa cambiar sus icónicas frases?

Desde su ingreso al reality República Dominicana de Alofoke, Melissa Gate generó tensión entre los habitantes de la casa, especialmente por su polémica con Mariana Zapata poco después de salir de La casa de los famosos Colombia, cuando la creadora de contenido supuestamente le pidió una alta suma de dinero por acompañarla a un evento de belleza.

Melissa Gate vivió una broma pesada en La casa de Alofoke
Participantes de La casa de Alofoke sorprendieron a Melissa Gate con una peculiar bienvenida. (Foto: Canal RCN)

Con el pasar de las horas, Melissa comenzó a recibir comentarios negativos de sus compañeros de reality, entre ellos críticas por no innovar en su estilo. Le sugirieron que cambiara sus icónicas frases y ofreciera algo nuevo al público, que, según ellos, ya estaría cansado de ver siempre lo mismo de la influenciadora colombiana.

Artículos relacionados

“Cambia de repertorio, ya estamos en otro reality. Cambia de frases, la gente se cansó de lo mismo”.

Ante esto, la creadora de contenido paisa decidió hacer caso omiso a los comentarios y continuar como si nada.

¿Melissa Gate fue víctima de una pesada broma en La casa de Alofoke?

Luego de pasar su primera noche dentro de La casa de Alofoke, Melissa Gate fue víctima de una pesada broma por parte de tres de sus compañeros, quienes intentaron convidar a Mariana Zapata para que hiciera parte de ella.

Melissa Gate vivió una broma pesada en La casa de Alofoke
Participantes de La casa de Alofoke sorprendieron a Melissa Gate con una peculiar bienvenida. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, con dos instrumentos musicales y un megáfono en mano, los participantes ingresaron a la habitación de Melissa Gate y se posicionaron alrededor de su cama para despertarla con una gran algarabía mientras le decían: “Gracias, Melissa, por estar aquí aportando tu talento”.

Artículos relacionados

Aunque la intención de los participantes era molestar a Melissa Gate con esta pesada broma, la creadora de contenido hizo caso omiso a la situación al ignorarlos por completo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia