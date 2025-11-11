Participantes de Alofoke le piden a Melissa Gate que cambie de frases

El pasado lunes 10 de noviembre Melissa Gate llegó a La casa de los Alofoke para continuar entreteniendo al público con su polémico personaje, pero su presencia en el reality parece no haber gustado a los participantes, quienes le pidieron dejar a un lado sus icónicas frases para ofrecer algo nuevo.

¿Cómo fue el tenso momento en el que le pidieron a Melissa cambiar sus icónicas frases?

Desde su ingreso al reality República Dominicana de Alofoke, Melissa Gate generó tensión entre los habitantes de la casa, especialmente por su polémica con Mariana Zapata poco después de salir de La casa de los famosos Colombia, cuando la creadora de contenido supuestamente le pidió una alta suma de dinero por acompañarla a un evento de belleza.

Participantes de La casa de Alofoke sorprendieron a Melissa Gate con una peculiar bienvenida. (Foto: Canal RCN)

Con el pasar de las horas, Melissa comenzó a recibir comentarios negativos de sus compañeros de reality, entre ellos críticas por no innovar en su estilo. Le sugirieron que cambiara sus icónicas frases y ofreciera algo nuevo al público, que, según ellos, ya estaría cansado de ver siempre lo mismo de la influenciadora colombiana.

“Cambia de repertorio, ya estamos en otro reality. Cambia de frases, la gente se cansó de lo mismo”.

Ante esto, la creadora de contenido paisa decidió hacer caso omiso a los comentarios y continuar como si nada.

¿Melissa Gate fue víctima de una pesada broma en La casa de Alofoke?

Luego de pasar su primera noche dentro de La casa de Alofoke, Melissa Gate fue víctima de una pesada broma por parte de tres de sus compañeros, quienes intentaron convidar a Mariana Zapata para que hiciera parte de ella.

De esta manera, con dos instrumentos musicales y un megáfono en mano, los participantes ingresaron a la habitación de Melissa Gate y se posicionaron alrededor de su cama para despertarla con una gran algarabía mientras le decían: “Gracias, Melissa, por estar aquí aportando tu talento”.

Aunque la intención de los participantes era molestar a Melissa Gate con esta pesada broma, la creadora de contenido hizo caso omiso a la situación al ignorarlos por completo.