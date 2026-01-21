Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio reveló impactante objeto que guarda de su difunto padre: “re bizarro”

Yeferson Cossio causó gran impacto al enseñar el objeto físico que aún conserva de su difunto padre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio reveló el especial recuerdo que guarda de su padre fallecido
Yeferson Cossio reveló el especial recuerdo que guarda de su padre fallecido.

El reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio causó gran impacto en las últimas horas al compartir un inesperado objeto que pertenecía a su difunto padre y que aún conserva como un tesoro preciado.

¿Cuál es el objeto que Yeferson Cossio guarda de su difunto padre?

En medio de una dinámica con su hermana Cintia Cossio, en la que debían enseñar un objeto preciado que aún conservaran físicamente, Yeferson Cossio decidió mostrar un recuerdo muy especial: la caja de dientes que pertenecía a su padre cuando aún estaba con vida, mencionando que era algo importante para él pese al impacto que esto podría generar en otras personas.

El recuerdo más inesperado de su padre que Yeferson Cossio decidió mostrar
El recuerdo más inesperado de su padre que Yeferson Cossio decidió mostrar.

Ante este inesperado suceso, Cintia reaccionó impactada, mencionando que le parecía un gesto bastante “bizarro” debido a que su padre había fallecido.

“Los dientes de mi papá… ¿No había otra cosa más? Yef, eso es re bizarro, son los dientes de mi papá, ¿tiene que andar con los dientes de un difunto?”, expresó.

Sin embargo, Cossio mencionó que, aunque los dientes de su papá eran un recuerdo muy preciado, tenía algo igual de importante que logró conmover a Cintia: una carta escrita por ella a puño y letra hace 12 años.

¿Qué decía la carta que Cintia le escribió a Yeferson Cossio hace 12 años atrás?

Al ver la carta Cintia Cossio no pudo evitar ponerse sentimental, pues confesó que años atrás solía escribirle cartas a su hermano de manera frecuente, siendo esta en específico con motivo de su cumpleaños número 19 cuando aún no tenían fama y dinero.

Antes de enseñar parte de su contenido escrito, Cintia mencionó que desconocía por completo que aún existieran estas cartas debido a que ya habían transcurrido varios años desde que decidió escribirlas.

En el texto se alcanza a leer cómo Cintia destaca que Yeferson ya se estaba volviendo un adulto al mencionarlo de manera bastante particular, tal y como siempre se han tratado. Así mismo, demostró lo mucho que siempre se han querido.

“Se creció mi hermano. Lo amo demasiado, feliz cumpleaños”

Yeferson Cossio habló del objeto de gran valor emocional que conserva de su padre
Yeferson Cossio habló del objeto de gran valor emocional que conserva de su padre.
