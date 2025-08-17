Yeferson Cossio reveló el acuerdo que hizo con Aida Merlano tras su polémico romance

El influenciador Yeferson Cossio dio a conocer el acuerdo que hizo con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano luego de su sonado romance.

¿Qué le preguntaron a Yeferson Cossio sobre Aida Victoria Merlano?

El paisa realizó una transmisión en vivo junto a la empresaria Yina Calderón, quien le realizó fuertes preguntas sobre su vida personal y profesional.

Los dos asumieron el reto de hacer preguntas incómodas, donde las que no quisieran responder debían tomarse un shot de licor.

En medio de la conversación, Yina Calderón lo interrogó sobre su polémico romance con Aida Victoria Merlano, cuestionándole si la barranquillera era buena o no en la intim*dad.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio cuando le preguntaron por Aida Victoria Merlano?

El influenciador no respondió si Aida Victoria Merlano es buena o no en dicha cuestión, pero sí aprovechó para revelar el acuerdo al que ambos llegaron después de su romance y todo lo que ello desencadenó en el medio de la farándula para aclarar por qué no respondería más preguntas sobre ella.

"Ella y yo llegamos a un acuerdo de que ni ella iba a hablar de mí ni yo de ella, entonces yo prefiero cerrar ese ciclo la verdad. no voy a decir ni bien ni mal", señaló.

Yina Calderón le contestó confesando que cuando ellas fueron amigas, Aida le alcanzó a revelar que él sí es bueno en ese aspecto.

"Me alegra", contestó Yeferson Cossio al respecto y se tomó su respectivo shot.

Por ahora, Yeferson Cossio sigue disfrutando de su compromiso con la influenciadora Carolina Gómez, mientras que Aida Victoria Merlano ya se encuentra casada con el empresario Juan David Tejada, de quien recientemente dio a luz a su primer hijo llamado Emiliano.

La creadora de contenido celebró la llegada de su bebé el pasado 29 de julio y desde entonces se ha mostrado muy feliz con su pequeño, a quien no ha querido revelar su rostro y a quien le ha dedicado el 100% de su tiempo, señalando lo feliz que está viviendo su etapa de maternidad, la cual soñaba desde hace un buen tiempo.