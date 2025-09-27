Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló audio de Cintia Cossio enojada con él tras invocar espíritus en Armero

Así reaccionó Cintia Cossio luego de ver a Yeferson Cossio realizando una transmisión en vivo en Armero.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio y Cintia Cossio
Yeferson Cossio recibe regaño de Cintia Cossio/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio decidió realizar una transmisión en vivo de su visita a Armero junto al cantante Luis Alfonso, su equipo de trabajo y expertos en la zona y su historia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la visita de Yeferson Cossio a Armero?

El creador de contenido decidió ir al lugar de noche en el que ocurrió una de las tragedias naturales más fuertes en Colombia luego de que el Nevado del Ruiz entrara en erupción y murieran más de 20 mil personas.

El paisa decidió invocar a los muertos por medio de la conocida tabla ouija, donde al parecer, habría tenido comunicación con varios espíritus.

Durante la transmisión también mostró que sufrió un leve desmayo, donde comenzó a sentirse con poca respiración, fuertes energías y sin fuerza.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio tras la experiencia que vivió Yeferson Cossio?

El influenciador reveló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, un chat con el audio que le envió su hermana tras enterarse que estuvo en dicho lugar.

"Hermano pero que mond* con usted. Yo creo que usted en estos días quiere hacerme m*rir de un infarto de la preocupación. Cómo es que mientras me ponen la medicina lo primero que me aparece es un hiju*** video de usted jugando con la tabla ouija en el cementerio de una ciudad abandonada por una catástrofe que hubo hace años", le dijo.

Le señaló que él le va a sacar las canas que hasta el sol de hoy no le han sacado sus hijos, ni mascotas, ni su mamá.

"Se enojo", agregó Yeferson Cossio tras el audio que le envió Cintia.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, Cintia Cossio se encuentra hospitalizada desde su casa luego de sufrir algunas afecciones en su posparto de su segundo hijo Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López, razón por la que le han estado aplicando diferentes medicinas.

Por ahora, Yeferson Cossio sigue entreteniendo a sus seguidores con sus particulares transmisiones en vivo tras dedicarse ahora el mundo del stream.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Shakira y Beéle Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la polémica de Shakira y Beéle, ¿la defendió?

Yina Calderón habló sobre la polémica que desataron Shakira y Beéle tras publicar un video juntos.

El doloroso relato de la hermana de B-King sobre el reconocimiento de su cuerpo Talento nacional

Hermana de B-King reveló quién reconoció el cuerpo del cantante en México

En un desgarrador relato, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, reveló nuevos detalles sobre la muerte del cantante.

Amigo de Regio Clown comparte mensaje en Instagram Talento nacional

Amigo de Regio Clown sorprende con inquietante mensaje en Instagram

Un amigo de Regio Clown compartió en Instagram mensajes que levantan dudas sobre la muerte del artista en México.

Lo más superlike

Jhonny Rivera mostró su felicidad por cantar en una de las cárceles de Medellín. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

Jhonny Rivera provocó elogios al cantar en una cárcel: así lo recibieron

Jhonny Rivera cantó en una cárcel de Medellín y las reacciones de las reclusas al verlo en vivo llamaron mucho la atención.

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Los jugadores de IDV se burlaron de Dayro Moreno al bailar como él tras eliminar al Once Caldas en Sudamericana. Foto: AFP / John Bonilla Viral

Jugadores de IDV imitaron baile de Dayro Moreno tras eliminar al Once Caldas, ¿burla?

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi se gana el delantal negro en MasterChef Celebrity, esto preparó

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!