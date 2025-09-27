Yeferson Cossio reveló audio de Cintia Cossio enojada con él tras invocar espíritus en Armero

El influenciador Yeferson Cossio decidió realizar una transmisión en vivo de su visita a Armero junto al cantante Luis Alfonso, su equipo de trabajo y expertos en la zona y su historia.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Cómo fue la visita de Yeferson Cossio a Armero?

El creador de contenido decidió ir al lugar de noche en el que ocurrió una de las tragedias naturales más fuertes en Colombia luego de que el Nevado del Ruiz entrara en erupción y murieran más de 20 mil personas.

El paisa decidió invocar a los muertos por medio de la conocida tabla ouija, donde al parecer, habría tenido comunicación con varios espíritus.

Durante la transmisión también mostró que sufrió un leve desmayo, donde comenzó a sentirse con poca respiración, fuertes energías y sin fuerza.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio tras la experiencia que vivió Yeferson Cossio?

El influenciador reveló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, un chat con el audio que le envió su hermana tras enterarse que estuvo en dicho lugar.

"Hermano pero que mond* con usted. Yo creo que usted en estos días quiere hacerme m*rir de un infarto de la preocupación. Cómo es que mientras me ponen la medicina lo primero que me aparece es un hiju*** video de usted jugando con la tabla ouija en el cementerio de una ciudad abandonada por una catástrofe que hubo hace años", le dijo.

Le señaló que él le va a sacar las canas que hasta el sol de hoy no le han sacado sus hijos, ni mascotas, ni su mamá.

"Se enojo", agregó Yeferson Cossio tras el audio que le envió Cintia.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado reveló por qué se ausentó en MasterChef Celebrity

Cabe destacar que, Cintia Cossio se encuentra hospitalizada desde su casa luego de sufrir algunas afecciones en su posparto de su segundo hijo Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López, razón por la que le han estado aplicando diferentes medicinas.

Por ahora, Yeferson Cossio sigue entreteniendo a sus seguidores con sus particulares transmisiones en vivo tras dedicarse ahora el mundo del stream.