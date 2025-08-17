Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio respondió por qué prefirió de novia a Carolina y no a Aida Victoria Merlano

Yeferson Cossio habló sobre haber elegido a Carolina Gómez como su novia y no a Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio, Carolina Gómez y Aida Victoria Merlano
Yeferson Cossio reveló por qué eligió a Carolina Gómez como su novia/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus millones de fanáticos por qué eligió a Carolina Gómez como su novia en lugar de otras mujeres, entre ellas la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

¿Yeferson Cossio prefirió a Carolina Gómez que a Aida Victoria Merlano?

El paisa realizó una transmisión en vivo junto a la empresaria Yina Calderón, quien le hizo una serie de preguntas incómoda sobre su vida personal y profesional.

Yina Calderón interroga a Yeferson Cossio

El reto consistía en que la pregunta que no quisiera contestar debía pasarla tomarse un shot de licor.

En medio de la dinámica, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia lo interrogó sobre por qué había preferido a Carolina Gómez como su novia antes que Aida Victoria Merlano, quien quería tener algo serio con él.

Recordemos que, la barranquillera en anteriores ocasiones confesó que ella sí se enamoró de Yeferson Cossio.

¿Por qué Yeferson Cossio eligió a Carolina Gómez como su novia?

El influenciador detalló que no iba a hablar de por qué no había elegido a Aida Victoria Merlano como su novia, pero sí quiso dar a conocer por qué formalizó una relación con Carolina Gómez.

Yeferson Cossio sobre su novia Carolina Gómez

"Yo soy exageradamente superficial, entonces lo que me atrajo mucho de Carolina fue su físico, pero después yo me empecé a sentir con ella tan vivo, cosas que ni siquiera sabía que sentía y todos pensamos que iba a ser en la etapa del enamoramiento y llevamos tres años y en vez de sentir que para, cada vez estoy más enamorado", dijo.

Asimismo, señaló que es una persona muy sencilla y que trata a todas las personas por igual, independientemente de lo que tenga o la profesión que ejerza.

Explicó que desde el principio de la relación fue muy claro con ella y hablaron sobre cómo eran, lo que querían, permitían y no permitían, logrando que todo fluyera mejor.

"Una relación no es una cárcel, no es de aguantar, es aceptar que hay personas diferentes y que si no le a va aportar a uno para qué estamos juntos. Me encantaría pasar toda la vida con esa niña, pero si en algún momento dejamos de congeniar, ya está", añadió.

